Çinli şirketlerle rekabet etmeye çalışan ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Avrupa piyasasına hitap eden küçük ucuz elektrikli otomobil üretmek için Fransız Renault ile işbirliği yapacak.

2028'DE SATIŞA SUNULACAK

Ford ile Renault arasında yapılan anlaşma kapsamında üretilecek iki küçük elektrikli araçtan ilki Fransa'nın kuzeyindeki Renault tesisinde üretilecek ve 2028'de satışa çıkacak.

İki şirketin yaptığı ortak duyuru öncesinde dün Paris'te gazetecilere açıklamada bulunan Ford CEO'su Jim Farley, Çin'li şirketlerin daha ucuz araçlarına şirketin nasıl karşılık vereceği sorusuna, "Sektörde hayatımız için mücadele ettiğimizin farkındayız... Bunun Avrupa'da olanlardan daha iyi bir örneği olamaz" cevabını verdi.

AVRUPALI ÜRETİCİLER DE ÇİN İLE REKABETTE ZORLANIYOR

Avrupalı otomobil üreticileri Çinli BYD, Changan ve Xpeng gibi şirketlerle rekabet etmekte zorlanıyorlar.

Çinli şirketlerin Avrupa'daki hafif ticari otomobil satışlarının sayısı düşük olsa da Farley, gelişmekte olan piyasalarda bu rekabetin halihazırda mevcut olduğunu söyledi.

Renault CEO'su Francois Provost ise konu hakkında "Çinliler yakında gelecekler, bu yüzden beklemek istemiyoruz" dedi.

Ford'un geçtiğimiz yıllarda varlığını azalttığı Avrupa binek araç pazarındaki payı 2019'daki %6.1 seviyesinden bu yılın ilk 10 ayında %3.3'e geriledi. Şirket bu yıl Almanya'daki Saarlouis tesisini de kapattı.