İlk iki maçta Avustralya ve Paraguay'ya yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndan elenmesi kesinleşen A Millilerimiz, son karşılaşmada ev sahibi ve grup lideri ABD'yi Arda Güler, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. ABD'nin ilk golünü atan Auston Trusty'nin maç sonu açıklamaları ise sosyal medyadaki Türk kullanıcılar tarafından tepki topladı.

"GALİBİYETİ HAK ETMEDİLER"

Trusty, karşılaşmanın ardından şunları kaydetti:

"Maç boyunca birçok fırsat yakaladık, onlar ise yakalayamadı. Sanırım kaleyi bulan sadece üç şutları vardı ve gol oldu. Galibiyeti hak etmediler. Kazanması gereken onlar değil, bizdik. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz. Aldığımız yenilgiden ders çıkaracağız."