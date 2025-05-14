Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojilerinde Çin’in öncü şirketlerinden Baidu, robotaksi hizmeti Apollo Go’yu Avrupa’da test etmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, İsviçre ile birlikte Türkiye’yi de pilot ülkeler arasına dahil etti. Çin’de büyük başarı yakalayan sürücüsüz taksi ağı, önümüzdeki aylarda Türkiye yollarında denenmeye başlayabilir.

WSJ haberinde, Baidu'nun ayrıca Apollo Go'yu Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Şirketin robotaksi hizmeti Apollo Go, Çin'in birçok şehrinde faaliyet gösteriyor. 400'den fazla araçla en büyük filo ise Çin'in merkezi Wuhan kentinde bulunuyor.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Çin'in en büyük internet şirketlerinden biri olan Baidu, arama motoru pazarındaki liderliğini yapay zeka (YZ) ve otonom sürüş teknolojilerindeki iddialı atılımlarıyla pekiştiriyor. "Çin'in Google'ı" olarak da anılan Pekin merkezli dev şirket, geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle küresel teknoloji arenasında adından sıkça söz ettiriyor.

2000 yılında Robin Li ve Eric Xu tarafından kurulan Baidu, ilk olarak Çin'deki internet kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir arama motoru hizmeti sunarak büyük bir başarı yakaladı. Zamanla ürün ve hizmet yelpazesini genişleten şirket, haritalar, online ansiklopedi, çeviri araçları ve mobil uygulamalar gibi çeşitli internet tabanlı çözümlerle Çin dijital ekosisteminin önemli bir oyuncusu haline geldi.

Ancak Baidu'nun son yıllardaki en dikkat çekici hamleleri, yapay zeka alanındaki yoğun çalışmaları oldu. Şirket, otonom sürüş teknolojilerinde kaydettiği önemli ilerlemelerle öne çıkıyor. Baidu'nun geliştirdiği otonom sürüş platformu "Apollo", robotaksi hizmetlerinin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Şirket, Çin'in çeşitli şehirlerinde pilot uygulamalarla otonom araçlarını test ediyor ve ticari kullanıma sunma yolunda önemli adımlar atıyor.

YAPAY ZEKA ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI VAR

Yapay zeka alanındaki bir diğer önemli gelişme ise Baidu'nun kendi geliştirdiği büyük dil modeli (LLM) "Ernie" oldu. Ernie, doğal dil işleme yetenekleriyle dikkat çekiyor ve metin oluşturma, soru cevaplama, çeviri gibi çeşitli görevlerde yüksek performans sergiliyor. Baidu, bu güçlü YZ modelini kendi ürün ve hizmetlerine entegre etmenin yanı sıra, farklı sektörlerdeki işletmelerin YZ çözümlerinden faydalanmasını da hedefliyor.

Baidu'nun YZ ve otonom sürüşe yaptığı bu stratejik yatırımlar, şirketin gelecekteki büyüme hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Çin'in dijital dönüşüm sürecinde YZ teknolojilerinin kritik bir rol oynaması beklenirken, Baidu bu alandaki öncü konumuyla önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Şirketin otonom sürüş ve gelişmiş YZ yetenekleri, sadece internet hizmetlerini değil, aynı zamanda ulaşım, eğitim, sağlık gibi pek çok sektörü de dönüştürme potansiyeli taşıyor.