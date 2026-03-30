Washington’da İran’a yönelik sınırlı bir kara harekâtı senaryosu tartışılırken, ordunun en deneyimli isimlerinden biri olan emekli Tümgeneral Randy Manner’dan sarsıcı bir "hayatta kalma" uyarısı geldi. Eski 82. Hava İndirme Tümeni komutanı Manner, yaklaşık 7 bin kişilik bir kuvvetle İran gibi devasa bir coğrafyaya girme fikrini "askeri bir saçmalık" olarak nitelendirdi.

BU BİR OPERASYON DEĞİL, DEVEDE KULAK!

NewsNation yayınında konuşan General Manner, planlanan 6.500-7.000 kişilik askeri gücün sahadaki hiçbir askeri karşılığı olmadığını vurguladı. Irak müdahalesindeki 200 bin kişilik dev ordu gücünü hatırlatan Manner, şu çarpıcı kıyası yaptı:

"Diyelim ki orada 7 bin civarında asker ve Deniz Piyadesi var; bu sayı devede kulak kalır. Çok hafif silahlarla donatılmış az sayıda birliğin bundan fazlasını yapabileceğini düşünmek tamamen saçmalıktır. Evet, stratejik bir noktayı ele geçirebilirler ama orada kesinlikle açık hedef haline gelirler."

"1979’DA GİTSEYDİK HAYATTA KALAMAZDIK"

Manner, analizini güçlendirmek için 1979 yılındaki Şah’ın devrilişi sırasında bizzat görev aldığı o gizli operasyon hazırlığını hatırlattı. O dönem 82. Hava İndirme Birliği’nde bölük komutanı olan Manner, tarihin tekerrür etmemesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"1979’da Tahran Havaalanı’nı ele geçirmek için hazır bekliyorduk. O zaman sağduyu ağır bastı ve görev iptal edildi. Çünkü bir tugayın, on binlerce silahlı askerin ortasına indirilmesinin ne anlama geldiğini biliyorlardı. Eğer o göreve gitseydik, hayatta kalamazdık. Bugün de aynı hatayı yaparsanız, askerlerimiz tekrar hayatta kalamaz!"

"BİR TRADEJİYE DAVETİYE ÇIKARIR"

Generalin bu çıkışı, Trump yönetiminin "hızlı ve sınırlı müdahale" stratejisinin askeri kanatta nasıl bir dirençle karşılaştığını gözler önüne seriyor. Manner’a göre, on binlerce silahlı gücün ortasına hafif birlikler göndermek, askeri bir başarıdan ziyade bir trajediye davetiye çıkarmak anlamına geliyor.