ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla, Mazlum Abdi ile görüşmesi öncesi geçen hafta Çarşamba-Cumartesi arasında bölgede mekik dokudu. Önce İsrail’i ziyaret etti. Burada İsrail Genel Kurmay Başkanı’nın komuta değişim merasimine katıldı ve Başbakan Netanyahu ile görüştü. Daha sonra, Ürdün ve Suriye’ye gitti. Ürdün’de genelkurmay Başkanı ile biraraya geldi. Terörist Mazlum ile görüşen ABD’li komutan haftasonu Suudi Arabistan’a hareket etti. Burada hem Suudi hem Yemenli muhataplarıyla buluştu.

Anlaşmayı imzaladı

ABD Merkez Komutanı (CENTCOM) General Michael Kurilla haftasonu sürpriz bir ziyaretle Suriye’de terörist PKK/YPG’nin başı Mazlum Abdi’yle görüştü.

Terörist Abdi, bir ABD helikopteriyle Şam’a götürüldü. Orada Suriye’nin yeni lideri Şara ile Suriyeli Kürtlere tüm haklarını geri veren anlaşmayı imzaladı.

ABD NASIL BASTIRDI!

Suriye’nin petrol kaynakları açısından zengin kuzey doğusunu kontrol altında bulunduran ABD destekli Kürt Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’deki yeni devlet kurumlarına entegre olmayı kabul etti. Anlaşma ABD’li CENTCOM komutanı General Kurilla’nın 20 gün içinde Kürt bölgesini ikinci kez ziyaret etmesinin ardından geldi.

KURİLLA İLE GÖRÜŞME

Daha önce terörist başı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını “Suriyeli Kürtleri PYD’yi kapsamıyor” diye reddeden SDG komutanı terörist Mazlum Abdi (Kobani), Cuma günü General Kurilla ile buluştu. Ardından ABD’ye ait Chinook ve 2 Apache helikopteri eşliğinde Şam’a uçtu. Burada Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile anlaşma imzaladı.

KOMİTE KURULACAK

Suriye’nin kuzeydoğusunda “de facto” olarak kurulan fiili Kürt meclisi Demokratik Suriye Konseyi (MSD) Eş Başkanı Besam İshak, ABD’nin Mazlum Abdi ile Ahmed Şara arasında arabuluculuk yaptığını açıkladı. İshak, “Bir komite kurulacak. Kürt, Alevi, Hristiyanların rolü hakkında müzakereler yapılacak. Aşama aşama hayata geçirilecek” dedi.

KÜRTLER ASLİ VATANDAŞ

PKK’nın uzantısı YPG’yi de bünyesinde barındıran SDG’nin elindeki sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları ile bir havalimanı anlaşma kapsamında Suriye’nin yeni yönetim tarafından devralınacak. Suriyeli Kürtler, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek. Kürtçe eğitim, vatandaşlık ve temsil hakları da anayasa ile güvence altına alıncak.

SİLAH BIRAKMA MUAMMA!

Yıl sonuna kadar yürürlüğe girecek olan anlaşmada SDG’nin askeri yapısının Suriye Savunma Bakanlığı yapısı altına nasıl entegre edileceği belirtilmedi. Şara, Kürt teröristlerin yeni kurulan devlet güvenlik kuvvetleri çatısı altına girmesini talep ediyordu. Abdi ise Kürtlerin bireysel olarak katılmak yerine toplu (Kürt tümenleri oluşuturularak) katılmalarını istiyordu.

Trump ‘Harika bir lider” demişti

ABD Başkanı Trump, Abdi ile defalarca telefonda görüşmüştü. Mazlum Abdi’yi övmüş, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonlar sırasında “Kürtlerin ABD’nin yanında savaşarak büyük fedakârlık yaptığını” vurgulamıştı. Hatta, Erdoğan’a gönderdiği mektubunda Abdi’yi muhatap almasını istemişti.

BEYAZ SARAY’A DAVET

Donald Trump, bir twitter mesajında Mazlum Abdi’ye hitaben şunları söylüyordu: “Teşekkür ederim General Mazlum, nazik sözlerin ve cesaretin için. Lütfen Kürt halkına en sıcak selamlarımı ilet. Yakında seni görmeyi dört gözle bekliyorum.” Trump böylece Abdi’yi Beyaz Saray’a davet etmişti.

ANLAŞMANIN MADDELERİ ŞÖYLE:

Anayasa ile Kürtlere güvence verilecek

1 Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.

2 Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.

3 Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.

4 Kuzeydoğu Suriye’deki (Rojava) tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.

5 Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.

6 Suriye devleti, Esad rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.

7 Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.

8 Uygulama komisyonları, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.

Dürzilerle sorun da çözüldü

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Dürzi azınlığın yaşadığı Süveyda kenti Valisi ve Dürzi liderlerle Şam’da buluştu. Görüşmede, tüm kurumları Şam yönetimine entegre eden bir anlaşma imzalandı. Buna göre, Süveyda’ya dışarıdan bir vali atanacak, Dürzi gruplar İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak. Kentte asayişi sağlayan silahlı Dürzi grupları İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak. Yerel polisler sadece Süveyda halkından olacak.