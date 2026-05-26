Eli Lilly'den yapılan açıklamada, Curevo, LimmaTech Biologics ve Vaccine Company'nin satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı bildirildi. Curevo'nun yetişkinlerde zona hastalığını önlemeye yönelik "amezosvatein" adlı aşı adayı üzerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada, anlaşma koşulları uyarınca şirket hissedarlarının 1,5 milyar dolara kadar ödeme alacağı aktarıldı. Açıklamada, LimmaTech Biologics'in antibiyotik direncinin arttığı bakterilere karşı aşı geliştirdiği ifade edilerek, satın alma anlaşmasının değerinin 780 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi. Vaccine Company'nin de nanopartikül tabanlı yeni nesil aşı teknolojileri üzerinde çalıştığı vurgulanan açıklamada, Eli Lilly'nin bu şirket için yapacağı ödemenin 1,55 milyar dolara kadar ulaşabileceği kaydedildi.

