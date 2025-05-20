ABD merkezli ilaç devi Pfizer, Çinli biyoteknoloji şirketi 3SBio ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Pfizer, 3SBio’nun geliştirdiği yeni bir kanser ilacının küresel haklarını elde etti. Anlaşmanın toplam değeri 6 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Pfizer, anlaşma için 3SBio’ya 1,25 milyar dolar peşin ödeme yapacak ve şirkete 100 milyon dolarlık yatırım yapacak. İlaç, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve jinekolojik tümörler için klinik denemelerde bulunuyor.

Bu anlaşma ile Pfizer, ilacın Çin dışındaki tüm ülkelerde üretim ve satış haklarını elde etti. İlaç onay alırsa, Pfizer ürünü ABD’de üretecek ve satışlardan 3SBio’ya belirli oranlarda telif ücreti ödeyecek.

Anlaşmanın 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Bu gelişme, Pfizer’in kanser tedavisi alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.