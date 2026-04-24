75 yaşındaki av meraklısı iş insanının feci sonu...

Daily Mail'de yer alan habere göre olay geçtiğimiz cuma günü Gabon'un Lope-Okanda Ulusal Parkı'nda meydana geldi.

Bir antilop olan sarı sırtlı duiker avına çıkan iş insanı ve profesyonel av rehberi, bölgede beş fil ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından fillerin saldırısına uğrayan Dosio olay yerinde hayatını kaybederken rehberinin ağır yaralandığı aktarıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Safari organizasyonunu düzenleyen şirket, olayın fillerin "ani karşılaşma sonucu ürkmesi" sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

ABD'nin Gabon'daki büyükelçiliği ise Dosio'nun naaşının ülkesine gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

TROFE KOLEKSİYONU VAR

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Dosio'nun, avcılık camiasında tanınan bir isim olduğu öğrenildi.

İş insanının Afrika ve ABD'de yaptığı avlardan oluşan geniş bir trofe koleksiyonunun olduğu belirtildi.

Aynı zamanda binlerce dönümlük üzüm bağı yöneten bir şirketin sahibiydi.

Öte yandan benzer bir olay geçtiğimiz yıl Güney Afrika'da yaşanmış, Amerikalı bir avcı takip ettiği bir bufalonun saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.