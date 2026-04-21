Cumartesi günü İtalya Serie B’de oynanan Palermo–Cesena karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Mücadelenin uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki kaleci Jonathan Klinsmann, yaşadığı darbenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann’ın oğlu olan Klinsmann’ın yapılan kontrollerinde boyun omurunda kırık tespit edildi. Genç kalecinin bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Klinsmann, “Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD Milli Takımı’na daha önce davet edilen Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.