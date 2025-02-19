Rasner’in avukatı tarafından TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance’e gönderilen mektupta, satın alma teklifinin Wyoming eyaletine ekonomik çeşitlilik kazandıracağı, teknoloji sektörünü güçlendireceği ve eyaletin enerji, tarım ve turizm endüstrilerine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Teklifin ardından TikTok’un geleceği konusunda belirsizlik sürerken, eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamadan önce platformu “kurtaracağını” söylemişti. Trump, başkan olduktan sonra, önceki Başkan Joe Biden’ın ByteDance’in TikTok’u devretmesini zorunlu kılan yasasına 75 günlük bir erteleme getiren bir kararname imzaladı.

Ocak ayında Beyaz Saray’da yapılan bir açıklamada Trump, TikTok’un ABD’de faaliyet göstermesi için bir izin alması gerektiğini belirterek, “Eğer biri TikTok’u satın alırsa, ödemenin yarısını ABD’ye verecek ve karşılığında izni alacak” dedi.

Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison da, TikTok’un potansiyel alıcılarından biri olarak öne çıkıyor. Oracle, halihazırda TikTok’un bulut bilişim hizmetlerini sağlıyor ve bu nedenle satın alma sürecinde avantajlı bir konumda olabilir.

Öte yandan, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, milyarder iş insanı Frank McCourt ve yatırımcı Kevin O’Leary gibi isimler de TikTok’u satın almaya ilgi gösteriyor. McCourt ve O’Leary, 20 milyar dolarlık bir fon topladıklarını ve platformu ABD merkezli tamamen yeni bir algoritmayla yeniden inşa etmek istediklerini açıkladı.