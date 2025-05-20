ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), Çin’e ABD’den araç sevkiyatını durduracağını duyurdu. Şirket aldığı, bu kararını Çin’e ihracat yapan çalışanlarına ve bayilerine bildirdi.

GM, Çin pazarında ABD'den ihraç ettiği araçları sadece Durant Guild adlı premium ithalat markası üzerinden sunuyordu. Fakat bu operasyon, Çin'deki toplam satış hacminin sadece yüzde 0,1’inden daha azını ifade ediyordu.

Konuya dair açıklamada bulunan GM sözcüsü yeniden yapılandırmaya dikkat çekerek, “Ekonomik koşullardaki önemli değişiklikler nedeniyle, Durant Guild’i yeniden yapılandırmaya ve buna bağlı olarak GM China’nın operasyonlarını optimize etmeye karar verdik” değerlendirmesinde bulundu.

GM’nin kararı, Çin pazarındaki zorlu rekabet ortamı ve değişen piyasa dinamiklerinin etkisini yeniden ortaya koyarken, geçtiğimiz nisan ayında benzer bir adım da Ford Motor’dan gelmişti. Ford da Çin'e ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.