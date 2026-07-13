ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, Güney Carolina Senatörü'nün damar sertliğine bağlı gelişen kalp-damar rahatsızlığı nedeniyle cumartesi gecesi yaşamını yitirdiği bildirildi.

Washington DC Adli Tıp Kurumu'nun ön inceleme raporunda ise Graham'ın ölüm nedeninin, aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı gelişen aort diseksiyonu (aort yırtılması) olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada Graham ile rahatsızlanmadan dakikalar önce görüştüğünü belirterek, ölümünde herhangi bir şüpheli durum bulunmadığını söyledi.

Graham'ı "çok yakın bir dostu" olarak nitelendiren Trump, "Bu yönde söylentiler var ama hayır. Kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Kalp krizi geçirdi. Onu kaybetmek yıkıcı." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Lindsey Graham'ın anısına ABD bayraklarının 18 Temmuz Cumartesi gecesine kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.