İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu diplomatik görüşmeler gerçekleştirmek üzere Washington’a gitti.

SENATÖR JOHN FETTERMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve başkan yardımcısı J.D. Vance ile görüşen Netanyahu, ABD'li Demokrat Senatör John Fetterman ile de bir araya geldi.

ŞORT VE SPOR AYAKKABI GİYDİ

Görüşmede Fetterman, takım elbise yerine şort ve spor ayakkabı giymeyi tercih etti.

Netanyahu’nun konuşması esnasında elindeki telefonla oynayan ve Netanyahu’nun yüzüne bile bakmayan Fetterman’ın bu tavrı sosyal medya gündem oldu.