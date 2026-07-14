Yapay zeka sektöründe küresel dengeleri değiştiren yeni bir finansal gelişme yaşandı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng, servetini iki katından fazla artırarak 36 milyar dolara çıkardı.

Bu finansal sıçrama ile Liang; Anthropic kurucu ortağı Dario Amodei ve OpenAI kurucularından Greg Brockman gibi Silikon Vadisi’nin önde gelen isimlerini geride bıraktı. Yapılan değerlendirmede, yalnızca ana faaliyeti ve gelir modeli doğrudan yapay zeka modellerine dayanan şirketlerin kurucuları dikkate alındı.

ŞİRKETİN DEĞERLEMESİ 5 KATINA ÇIKTI

DeepSeek’in nisan ayında 10 milyar dolar olarak açıklanan değerlemesi, yatırımcılardan gelen yoğun talep doğrultusunda yaklaşık beş kat arttı. Girişimin gerçekleşen 7,4 milyar dolarlık son yatırım turuyla birlikte şirket değerlemesi 50 milyar dolara ulaştı. Liang Wenfeng’in bu turda şahsen 3 milyar dolar yatırım yaptığı ve şirket üzerindeki hisse oranının yaklaşık %78 seviyesinde kaldığı belirtiliyor.

Silikon Vadisi’ndeki dev yapay zeka şirketleri trilyon dolarlık değerlemelere yaklaşsa da mülkiyet yapıları çok sayıda yatırımcıya dağılmış durumda. Liang’ın hisse çoğunluğunu elinde tutması, kendisine hem şirket kontrolü hem de kişisel servet anlamında benzersiz bir avantaj sağladı.

BORSA FONUNDAN YAPAY ZEKA PATRONLUĞUNA

1985 yılında Guangdong eyaletinde doğan ve Zhejiang Üniversitesi’nde elektronik ile bilgi-iletişim mühendisliği eğitimi alan Liang Wenfeng, DeepSeek’i 2023 yılında hayata geçirdi. Şirket, Liang ve arkadaşları tarafından kurulan Zhejiang High-Flyer Asset Management adlı niceliksel serbest fonun yapay zeka biriminden türetildi.

Girişim, ABD’nin ihracat kısıtlamaları sıkılaşmadan önce gelişmiş grafik işlemcilerini stoklayarak geleneksel risk sermayelerine bağımlı kalmadan kendi işlem gücünü oluşturmayı başardı.

YERLİ ÇİP VE YENİ MODEL

Düşük maliyetli ve yüksek performanslı modelleriyle küresel pazarda dikkat çeken DeepSeek, son olarak V4 modelini duyurdu. Yeni modelin, Çinli teknoloji devi Huawei tarafından üretilen çiplerle tam uyumlu çalıştığı açıklandı.

36 milyar dolarlık servetiyle Liang Wenfeng, donanım odaklı yapay zeka milyarderi Chen Tianshi’nin ardından Çin’in en zengin sekizinci insanı konumunda bulunuyor.