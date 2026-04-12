Espresso şarkısı ile geçtiğimiz yıl 'En İyi Pop Solo Performans' kategorisinde Grammy ödülü kazanan ABD'li sanatçı Sabrina Carpenter, Coachella'daki ana sahne performansında bir seyircinin 'zılgıt' çekmesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

Seyirciye sessiz olması yönünde gösterdiği tepkinin ardından "Bu benim kültürüm" yanıtını alan Carpenter, "Bu senin kültürün mü? Çok garip. Bundan hoşlanmadım" ifadelerini kullanırken, söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

TEPKİLER VE DESTEK MESAJLARI BİR ARADA

Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 'zılgıt' geleneğine yönelik eleştirel ifadeleri nedeniyle bazı kullanıcılar 26 yaşındaki Carpentar'a tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise piyano çalındığı sırada 'zılgıt' çekilmesinin anlamsızlığını belirterek, bu nedenle verilen tepkinin ölçülü ve yerinde olduğunu savundu.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Carpenter, kendisine yönelik tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle özür diledi:

"Özür dilerim, bu kişiyi gözlerimle görmedim ve net duyamadım. Tepkim tamamen kafa karışıklığındandı, sarkastikti ve kötü niyetli değildi. Durumu daha iyi idare edebilirdim! Şimdi zılgıtın ne olduğunu biliyorum! Bundan sonra tüm tezahüratlar ve sesler hoş karşılanacak."