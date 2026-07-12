ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında 'ani bir rahatsızlık' nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Graham’ın ofisinden yapılan açıklamada, “11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor” denildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sağ kolu' olarak bilinen Graham, geçmişte sık sık yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla gündeme geliyordu. Ayrıntılar gelecek...

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