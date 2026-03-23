Donald Trump yönetiminin İran operasyonları için istediği devasa bütçeler, ABD Kongresi’nde seslendi. Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna, 22 Mart 2026 tarihinde paylaştığı video mesajı ile savaşın Amerikalı vergi mükelleflerine olan ağır faturasını kaleme döktü.

Khanna, Trump’ın talep ettiği ek 200 milyar doların İran’daki savaşa değil, Amerikan halkının temel ihtiyaçlarına harcanması gerektiğini iddia etti.

"NE YAPIYORUZ BİZ BURADA?"

Khanna, videolu açıklamasında Trump’ın savaş ısrarını sert bir dille eleştirerek, "Donald Trump, İran’daki savaşı sürdürmek için 200 milyar dolar daha istiyor. Ne yapıyoruz biz burada?" sorusunu sordu. Bu paranın Amerika içinde mucizeler yaratabileceğini savunan Khanna, 200 milyar dolarla yapılabilecekleri tek tek sıraladı:

Ücretsiz Eğitim: Her Amerikalı gence ücretsiz devlet üniversitesi eğitimi.

Her Amerikalı gence ücretsiz devlet üniversitesi eğitimi. Yeni Okullar: 1000 yeni meslek okulu açılması.

1000 yeni meslek okulu açılması. Öğretmenlere Zam: Her öğretmene en az 60 bin dolar maaş.

Her öğretmene en az 60 bin dolar maaş. Çocuk Bakımı: Günlük 10 dolarlık evrensel çocuk bakımı hizmeti.

"ORTA DOĞU'YA PARA AKITMAKTAN BIKTIK!"

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, operasyonların ilk 10 gününde maliyetin 10 milyar doları aştığı bir dönemde konuşan Khanna, "Orta Doğu savaşlarına milyarlarca dolar akıtmaktan bıktım. Bu parayı kendi ülkemizdeki topluluklara harcayalım" ifadelerini kullandı. Khanna, Trump’ın hamlelerini daha önce de "yasadışı rejim değişikliği savaşı" olarak nitelendirmiş ve bu politikaların Amerikan halkına ihanet olduğunu ileri sürmüştü.

SAVAŞIN MALİYETİ AMERİKAN RÜYASINI VURUYOR

Khanna’nın bu çıkışı, ABD içindeki ekonomik huzursuzluğun ne kadar derinleştiğini de gözler önüne serdi. Savaş bütçesinin eğitim ve çocuk bakımı gibi temel hizmetlerden çalındığını iddia eden vekilin açıklamaları, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kamuoyunda, Trump yönetiminin "Önce Amerika" (America First) sloganının, İran çöllerinde unutulduğu yorumları yapıldı.