ABD'de Halkbank aleyhine açılan ceza davasında önemli bir eşiğe gelindi. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre savcılık makamının Halkbank'a yönelik suçlamaların düşürülmesini talep etmesinin ardından davaya bakan ABD'li hakim çarşamba günü için bir duruşma tarihi belirledi.

DURUŞMA ÇARŞAMBA GÜNÜ MANHATTAN'DA

ABD Bölge Hakimi Richard Berman, Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmanın Türkiye saati ile 16.00'da başlayacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Halkbank, 2019 yılında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanmış, banka ise süreç boyunca hakkındaki iddiaları reddederek suçsuz olduğunu savunmuştu.

Geçtiğimiz mart ayında savcılar, Halkbank ile bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Yapılan anlaşma kapsamında bankanın İran'ın yararına olacak işlemleri engellemesi, yaptırımlara uyumu ve kara para aklamayı önleme süreçlerini denetleyecek bağımsız bir gözlemci ataması karşılığında suçlamaların düşürülmesi öngörülmüştü. Bu uzlaşma haberinin ardından Halkbank'ın Borsa İstanbul'daki hisseleri keskin bir yükseliş kaydetmişti.

Hakim Richard Berman, bankaya kurallara uyum sağladığını kanıtlama fırsatı vermek amacıyla davayı 90 gün boyunca askıya almıştı. Gelinen son noktada savcılar, uluslararası denetim kuruluşu Ernst & Young tarafından Halkbank'ın faaliyetleri üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uygunsuzluk ya da ihlal tespit edilmediğini bildirdi. Bu gelişme üzerine savcılık, Hakim Berman'dan davayı tamamen düşürmesini resmen talep etti.