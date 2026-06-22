ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı araştırma notunda küresel merkez bankalarının nisan ayında tahmini 59 ton altın satın aldığını açıkladı. Yalnızca Çin'in yaklaşık 24 tonluk alım gerçekleştirdiğini belirten Goldman Sachs, resmi rezervlerde altına yönelim trendinin dönemsel değil, kalıcı ve yapısal bir değişim olduğuna dikkat çekti.

Goldman Sachs’ın kendi tahmin modeline dayanan veriler, aylık alım hızının hem 3 aylık mevsimsellikten arındırılmış hem de 12 aylık hareketli ortalamalarda 50 ton civarına gerileyerek bir miktar yavaşladığını gösteriyor. Ancak banka geçmiş dönemlerdeki zirvelere kıyasla yaşanan bu ivme kaybına rağmen uzun vadeli yapısal görünümünü koruyor.

ALIM İVMESİ YAVAŞLASA DA DESTEK SÜRECEK

Yatırım bankası, merkez bankalarının altın biriktirme hızının 2026 yılı boyunca ayda ortalama 50 ton seviyesinde seyredeceğini, 2027'de ise ayda 40 tona kadar hafifleyeceğini tahmin ediyor. Analistler, aylık bazda alımlar yavaşlasa bile bu istikrarlı talebin altın fiyatlarındaki düşüş riskini ciddi şekilde sınırlayacağını ve fiyatlar için dayanıklı bir taban oluşturacağını belirtiyor.

MERKEZ BANKALARINDAN TARİHİ REZERV ARTIRIM SİNYALİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından şubat ve mayıs ayları arasında 76 merkez bankasının katılımıyla gerçekleştirilen ayrı bir anket de Goldman Sachs’ın bu yapısal öngörüsünü destekler nitelikte.

Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 45’i önümüzdeki 12 ay içinde kendi altın rezervlerini artırmayı planladıklarını beyan etti. Bu oran, anket tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yüzde 90’ı küresel merkez bankalarının toplam altın varlıklarının artacağını tahmin ederken, rezervlerinde düşüş bekleyen hiçbir merkez bankası olmadı.

ÇİN'İN GÖRÜNMEZ ETKİSİ

Anket sonuçları, rezerv yöneticileri arasında altının resmi portföylerdeki rolünün giderek genişlediğine dair ortak bir kanaat olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu stratejik yönelimin arkasında artan jeopolitik belirsizlikler ile dolar cinsinden varlıkların taşıdığı risklerin yeniden değerlendirilmesinin yattığını ifade ediyor.

Öte yandan raporda, Çin'in nisan ayındaki alımlara yaptığı tahmini 24 tonluk katkının altı çizildi. Pekin yönetiminin resmi rezerv raporlamalarındaki şeffaflık eksikliği ve verilerin geriden gelmesi gerçek zamanlı takibi zorlaştırsa da Çin'in hamleleri piyasa için kritik önem taşıyor. Goldman Sachs, Çin'in alım stratejisindeki en ufak bir hızlanma veya yavaşlamanın, altın fiyatlarını genel verilerin ima ettiğinden çok daha sert ve agresif bir şekilde hareket ettirebileceği konusunda uyarıyor.