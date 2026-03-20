Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, şubat sonu itibarıyla İstanbul, hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğünde ilk sıradaki yerini korudu.

İSTANBUL ZİRVEDE YER ALDI

Şubat sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı 1 milyon 623 bin 665 kişiyle İstanbul’da bulunurken, Ankara 690 bin 143 kişiyle, İzmir ise 448 bin 731 kişiyle İstanbul’u takip etti.

İstanbul’daki yatırımcıların toplam pay senedi portföy büyüklüğü 4 trilyon 108 milyar 194 milyon lira olarak kaydedildi. Ankara’da bu tutar 411 milyar 550 milyon lira, İzmir’de ise 167 milyar 624 milyon lira oldu.

PORTFÖY DEĞERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul’daki yerleşik yatırımcıların portföy değeri yüzde 66,8 artarak 1 trilyon 645 milyar 746 milyon lira yükseldi. Söz konusu tutar geçen yıl şubat ayında 2 trilyon 462 milyar 448 milyon lira seviyesindeydi.

Aynı dönemde Ankara’daki yatırımcıların portföy değeri yüzde 54,4 artışla 145 milyar 64 milyon lira yükselirken, İzmir’de yüzde 40,4 artışla 48 milyar 193 milyon liralık büyüme kaydedildi.

YATIRIMCI SAYISINDA SINIRLI DEĞİŞİM

Pay senedi yatırımcı sayısı incelendiğinde, geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul’da yüzde 1,7, İzmir’de ise yüzde 1 azalış yaşandı. Ankara’da ise yatırımcı sayısı yüzde 0,8 arttı.

BURSA İLK 3’Ü TAKİP ETTİ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından portföy büyüklüğünde en yüksek il Bursa oldu. Şubat sonu itibarıyla Bursa’da portföy değeri 106 milyar 247 milyon lira, yatırımcı sayısı ise 278 bin 480 olarak kaydedildi.

Portföy büyüklüğünde Bursa’yı 67 milyar 398 milyon lirayla Antalya, 52 milyar 849 milyon lirayla Adana, 49 milyar 473 milyon lirayla Kocaeli, 41 milyar 50 milyon lirayla Balıkesir, 33 milyar 445 milyon lirayla Mersin ve 31 milyar 637 milyon lirayla Konya izledi.

Yatırımcı sayısında ise Bursa’nın ardından Antalya 231 bin 639 kişiyle, Kocaeli 192 bin 323 kişiyle, Adana 189 bin 88 kişiyle, Mersin 143 bin 423 kişiyle, Konya 139 bin 966 kişiyle ve Balıkesir 122 bin 604 kişiyle sıralandı.

YABANCI YATIRIMCIDA ABD İLK SIRADA

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar incelendiğinde, en büyük portföy büyüklüğü 732 milyar 938 milyon lirayla ABD’li yatırımcılara ait oldu.

ABD’yi 719 milyar 752 milyon lirayla Katar, 452 milyar 720 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi. Listenin devamında İspanya 317 milyar 830 milyon lira, Hollanda ise 145 milyar 146 milyon lira portföy büyüklüğüne ulaştı.

ABD’li yatırımcı sayısı 953, Katarlı yatırımcı sayısı 10, Birleşik Krallıklı yatırımcı sayısı 272, İspanyalı yatırımcı sayısı 12 ve Hollandalı yatırımcı sayısı 143 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ABD’li yatırımcıların portföy değeri yüzde 69,4, Katarlı yatırımcıların yüzde 67,9, Birleşik Krallıklı yatırımcıların yüzde 83,4 ve İspanyalı yatırımcıların yüzde 22,1 arttı. Hollandalı yatırımcıların portföy değeri ise yüzde 9,5 azaldı.

EN FAZLA YATIRIMCI SANAYİ ENDEKSİNDE

Endeks bazında bakıldığında en fazla yatırımcının yer aldığı endeks BIST 100 oldu. Şubat sonu itibarıyla BIST 100’de yatırımcı sayısı 4 milyon 587 bin 442 olarak belirlendi.

Sektör endeksleri incelendiğinde ise en fazla yatırımcıya sahip endeks 4 milyon 265 bin 844 kişiyle sanayi endeksi oldu. Bunu 4 milyon 56 bin 159 yatırımcıyla hizmetler endeksi izledi.

Mali endekste yatırımcı sayısı 3 milyon 159 bin 585 olurken, teknoloji endeksinde 2 milyon 659 bin 57 kişi yer aldı. Bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise 945 bin 247 olarak kaydedildi.

Veriler, İstanbul’un pay senedi piyasasında hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğü açısından açık ara liderliğini sürdürdüğünü ortaya koydu.