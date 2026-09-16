ABD'li yetkililerin, İran destekli Husilerin Suudi destekli güçleri bozguna uğratarak Kızıldeniz kıyısındaki stratejik hatları ele geçirmesinden birkaç gün sonra Umman'da örgüt temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Konuya yakın beş kaynağın aktardığı bilgilere göre kamoyuna açıklanmayan görüşme, hafta sonu Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi.

Kaynaklardan ikisi, bölgede uzun süredir arabuluculuk rolü üstlenen Umman hükümetinin toplantının organizasyonuna yardımcı olduğunu ifade etti.

Pazar günü yapıldığı belirtilen görüşmede Husilerin, ABD'li yetkililere Amerikan gemilerine saldırma niyetlerinin bulunmadığını ve 2025 yılındaki ateşkese bağlı kaldıklarını ilettiği kaydedildi.

Yemenli bir kaynak, Husi heyetinin ayrıca Suudi Arabistan'a ait olanlar hariç, İsrail gemilerine veya diğer ticari gemilere saldırmayacaklarını beyan ettiğini aktardı.

Diplomatik temaslarda ABD tarafını büyükelçilik personelinin temsil ettiği ifade edildi.

Husi heyetinde ise ABD yaptırımları altında bulunan ve Maskat'ta yerleşik üst düzey yetkili Muhammed Abdulselam ile bir diğer üst düzey isim olan Abdülmelik el-Ajiri'nin yer aldığı doğrulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görüşmeyi doğrulamaktan kaçınırken, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve Orta Doğu'dan terör ihracının önlenmesinin ABD'nin temel çıkarları arasında yer aldığını söyledi.

Umman'ın ABD Büyükelçiliği ve Husi yetkilisi Abdulselam ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, Husilerin yönetimi arayarak ABD'nin Yemen savaşına müdahil olmamasını talep ettiklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, ayrıntı vermeksizin ABD'nin grupla doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geçen hafta Trump'ı arayarak askeri destek istediği, ancak Washington'ın Riyad'a doğrudan müdahil olmayacağını bildirdiği belirtildi.

Husiler geçen hafta tarihi Muha Limanı ve Babülmendep Boğazı'nda yer alan Perim Adası da dahil olmak üzere Yemen'in tüm Kızıldeniz kıyı şeridini denetim altına aldı.

2014 yılında başkent San'a'yı ele geçiren ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla uzun süredir çatışan Husiler ile yaşanan savaş, son yıllarda ateşkesle sakinleşmişti.

Ancak Husilerin, Suudi Arabistan'ın Yemen limanlarına uyguladığı ablukaya yanıt olarak Temmuz ayında Kızıldeniz'deki Suudi deniz taşımacılığına blokaj ilan etmesiyle çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Trump yönetimi Mart 2025'te Husileri "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamıştı.