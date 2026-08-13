ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Donald Trump'ın 800 dolar ve altındaki düşük değerli gönderilere uygulanan vergi muafiyetini kaldırma yetkisinin bulunduğunu belirten bir karar verdi. Mahkeme, Detroit Axle'ın bu yetkiye ilişkin açtığı davayı reddetti.

Kararda, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a yabancı ülkelerin ekonomik çıkarlarıyla bağlantılı hak ve ayrıcalıkları geçersiz kılma yetkisi verdiği vurgulandı. Mahkeme, 'de minimis' muafiyetini bu kapsamda yasal bir ayrıcalık olarak değerlendirdi.

"BU BİR AÇIK KAPIYDI"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'De minimis' muafiyeti konusunda büyük bir zafer elde ettik" ifadelerini kullandı. Yabancı göndericilerin yıllardır değeri 800 dolara kadar olan paketleri ABD'ye gümrüksüz ve tarifesiz gönderebildiğine işaret eden Trump, bu durumun tarifelerden kaçanlar için büyük bir açık kapıya dönüştüğünü savundu.

Trump, fentanil kaçakçıları, sahte ürün üreticileri ve tehlikeli ürün gönderen suçluların bu kanalı kullandığını belirtti. Yalnızca 2024 yılında uygulamanın ABD'nin yaklaşık 10,8 milyar dolarlık gümrük vergisi gelirinden mahrum kalmasına neden olduğunu aktardı.

Uyuşturucu ve sahte ürünlere yönelik el koymaların büyük bir bölümünün bu kanal üzerinden gerçekleştiğini belirten Trump, bu ayrıcalığa son verdiklerini ve yabancı malların kurallara uymasını sağladıklarını vurguladı.

Trump yönetimi, 2025 yılında 800 dolar veya daha düşük değerli gönderilere uygulanan 'de minimis' gümrük muafiyetini sona erdirmişti. Mahkemenin kararı, bu uygulamanın yasal dayanağını pekiştirdi.