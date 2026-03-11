Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve Türkiye'nin gündeminden düşmeyen kazanın ardından başlayan davada süreci uzatacak bir hamle geldi Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci devam ederken Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini geçici olarak durdurdu. Mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili "makul sebep" tartışmalarının ve dosyadaki bazı eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Tok'un hemen iade edilmesi durumunda temyiz başvurusunun anlamsız hale gelebileceği vurgulandı. Son karara göre temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok ABD'de tutuklu kalacak ve Türkiye'ye iade edilmeyecek. NE OLMUŞTU? İstanbul'un Kemerburgaz ilçesinde Mart 2024'te Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Tok oğlu Timur Cihantimur ile birlikte yurt dışına kaçmış ve ABD'de tutuklanmıştı. Bunun üzerine Türkiye ise ABD'den iade talebinde bulunmuştu.

