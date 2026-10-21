ABD'nin New Mexico eyaletinde mahkeme, sosyal medya şirketi Meta'nın kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti. Karar, Facebook'un sahibi Meta'ya karşı verilen en büyük para cezası oldu.

Yargıç Francis Mathew, eylülde jürinin şirketi eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekten sorumlu bulmasının ardından para cezasına karar verdi.

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret, açık ve net bir mesaj olmalı." dedi.

CEZA EĞİTİM HARCAMALARINA AKTARILACAK

New Mexico Anayasası uyarınca tüketiciyi koruma yasalarının ihlalinden kaynaklanan para cezaları, eyaletin eğitim harcamalarına aktarılıyor.

Torrez, cezanın eyaletteki okulların gelecek 100 yıl boyunca inşasını finanse edebilecek büyüklükte olduğunu belirtti. Ancak Meta'nın beklenen itirazı nedeniyle paranın bir süre kullanılamayabileceğini de kabul etti.

DAVANIN TEMELİNDE 87 MİLYON PROFİLİN VERİLERİ VAR

Eyaletin davası, Facebook'taki yaklaşık 87 milyon profile ait verilerin üçüncü taraf bir kişilik testi aracılığıyla toplanarak siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satılmasıyla bağlantılı veri ihlali iddialarına dayanıyor.

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Aleksandr Kogan, Facebook üzerinden hizmet veren "this is your digital life" adlı kişilik testi uygulamasıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış ve bu bilgileri 2016'da Cambridge Analytica'ya satmıştı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ün açığa çıkardığı skandalda, Cambridge Analytica elde ettiği verileri Donald Trump'ın 2016 ABD seçimlerini kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'nda ifade vermişti. Veri krizi, özellikle Avrupa ve Amerika'daki teknoloji şirketlerini veri politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda bırakmıştı.