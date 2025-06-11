ABD tarafında Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayısta enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,1 oldu. Fed'in Eylül ayına kadar faiz indirimine başlayacağı yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirdi.

Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Nisan ayında yüzde 0,2 yükseldikten sonra geçen ay yüzde 0,1 arttığını söyledi. Mayıs ayına kadar olan 12 ayda, TÜFE Nisan ayında %2,3 kazandıktan sonra yüzde 2,4 arttı.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,5 artacağını tahmin etmişti.

Değişken gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, CPI Nisan ayında yüzde 0,2 yükseldikten sonra yüzde 0,1 arttı. Mayıs ayına kadar olan 12 ayda, sözde çekirdek CPI enflasyonu Nisan ayında yüzde 2,8 yükseldikten sonra yüzde 2,8 arttı .

Federal Rezerv, yüzde 2 hedefi için farklı enflasyon göstergelerini takip ediyor. ABD merkez bankasının, politika yapıcıların tarifelerin ekonomik etkisini izlerken, önümüzdeki Çarşamba günü referans gecelik faiz oranını yüzde 4,25 yüzde 4,50 aralığında bırakması bekleniyor.

Enflasyon, Başkan Donald Trump'ın kapsamlı gümrük vergilerine yavaş tepki verdi; zira çoğu perakendeci, ithalat vergileri yürürlüğe girmeden önce biriktirdiği malları satıyor.

Ekonomistler enflasyonun yılın ikinci yarısında artmasını bekliyor. Walmart WMT.N geçen ay Mayıs sonu ve Haziran ayında fiyat artışına başlayacağını söyledi .

CPI verileri önümüzdeki aylarda başka bir nedenden dolayı da yakından incelenecek. Yakından izlenen istihdam raporu da dahil olmak üzere diğer ekonomik yayınları da derleyen BLS, geçen hafta kaynak kısıtlamaları nedeniyle üç şehirde CPI veri toplamanın askıya alındığını duyurdu.

PERSONEL SIKINTISI

Tüm devlet kurumları gibi BLS de, Beyaz Saray'ın hükümetin boyutunu büyük ölçüde küçültüp yeniden yapılandırma yönündeki benzeri görülmemiş kampanyasının bir parçası olan toplu işten çıkarmalar, gönüllü istifalar, erken emeklilikler ve işe alım dondurmalarından ciddi şekilde etkilendi.

BLS ayrıca, Ağustos ayında Temmuz Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yayınlanmasıyla birlikte yaklaşık 350 endeksin hesaplanmasını ve yayınlanmasını sonlandıracağını duyurdu. Bu, ÜFE endüstrisi, emtia, nihai talep-ara talep ve özel endeks sınıflandırmalarından gelen verileri içerecektir.

Ekonomistler, BLS'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte, fiyatların farklı hücre hesaplaması adı verilen bir yöntemle hesaplandığı kategorilerin payında artış olduğunu bildirdiğini ve bazılarının bu yöntemi daha az doğru bulduğunu söyledi.

Ancak BLS Salı günü yayınlanan verilerinin titiz standartları karşıladığını söyledi. Ancak personel sorunlarına değinmedi.

Kurum, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Veri kalitesi, varyans ölçümleri, önyargı çalışmaları ve anket yöntemlerinin değerlendirilmesiyle değerlendirilir" dedi. "BLS, veri kalitesini değerlendirmeye devam ediyor."

Eski bir BLS komiseri Reuters'a yaptığı açıklamada, kurumdaki personel sayısının oldukça düşük olduğunu söyledi.

"BLS personelinin şu anda en az yüzde 15 oranında azaldığını biliyorum, bu henüz resmi rakamlara yansımadı, çünkü birçoğuna hala ödeme yapılıyor," dedi Erica Groshen. "Çalışmıyorlar ve bu durum ajansları etkiliyor. Ayrıca işe alım dondurması, onların yerini dolduramayacakları anlamına geliyor."

Groshen, TÜFE raporunun güvenilirliğini koruduğunu belirterek, verilerin elektronik ortamda toplanmasına doğru yönelimin arttığını kaydetti.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

ABD enflasyon rakamlarının ardından altın ve dolarda kısmi hareketlenmeler görüldü. Enflasyon açıklanmadan hemen önce ons altın 3 bin 350 dolar civarında bulunurken, rakamların ardından 3 bin 360 dolara yükseldi.

Dolar endeksi ise kararın etkisiyle bir miktar geri çekilme yaşadı. Veriden önce 98,68puan civarında bulunuyordu. Veriden hemen sonra 98,58 puan oldu.