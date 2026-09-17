ABD Temsilciler Meclisi, Perşembe günü yapılan oylamada Rusya'ya yönelik kapsamlı yeni yaptırım tasarısını 159'a karşı 262 oyla kabul ederek Başkan Trump'ın masasına gönderdi.

Temmuz ayında hayatını kaybeden tasarının ana sponsoru Senatör Lindsey Graham'ın anısına yeniden adlandırılan yasa tasarısı, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı belirgin şekilde artırmayı hedefliyor.

Onaylanan yasa tasarısı, Rus petrolü ve gazı satın alan ülkelere yüzde 100'e varan oranlarda ikincil gümrük vergisi uygulama yetkisini Başkan Trump'a devrediyor.

Tasarı aynı zamanda, Batı yaptırımlarını ihlal ederek petrol ihracatı gerçekleştirmek amacıyla kullanılan ve "gölge filo" olarak adlandırılan eski tanker ağını da doğrudan hedef alıyor.

BÜYÜK DESTEKLE GEÇTİ

Oylama, Temsilciler Meclisi'ndeki parti çizgilerinde farklılaşmaya yol açtı. Demokrat Parti liderliği, Trump'a geniş gümrük vergisi yetkisi verilmesine karşı çıkarak tasarıya ret oyu verirken, bazı Demokrat milletvekilleri tasarıyı destekledi.

Cumhuriyetçiler ise bu haftanın başlarında Tüzük Komitesi'nde Demokratların bu yetkiyi kaldırma veya sınırlandırma yönündeki girişimlerini reddetti.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Parti'nin izolasyonist kanadı, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşına daha fazla müdahil olmasına karşı çıkarak tasarıya ret oyu verdi.

GRAHAM'IN VASİYETİYDİ

Hazırlıkları bir yıldan uzun süren yasa tasarısının temelleri, Graham ve onlarca senatörün Nisan 2025'te başlattığı yaptırım girişimine dayanıyor.

İki partinin de geniş desteğine sahip olmasına rağmen Beyaz Saray'ın endişeleri nedeniyle aylarca bekletilen tasarıda, Beyaz Saray ile ana müzakereci rolünü Graham üstlendi.

Yasa tasarısı, Trump'ın resmi desteğini açıklamasının ardından geçen ay Senato'dan geniş bir iki partili destekle geçmişti.