ABD merkezli Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Haberde, Trump'ın Netanyahu’ya İran ile yeni bir askeri çatışmaya girilmesi durumunda İsrail’in uluslararası arenada ve diplomatik düzeyde yalnız kalabileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

"NETANYAHU'YU İKNA ETTİM"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini söyleyen Trump, “Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim. İsrail'in İran'a saldırılarından ‘son dakikada’ haberdar edildim ama saldırıyı sınırlandırmayı başardım” ifadelerini kulandı.

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıkladığını ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Trump, “Netanyahu’yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim” diye konuştu.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz "İsrail, İran'ın tehditlerini kesinlikle reddediyor. İran'ın Lübnan ve İran'ı birbirine bağlayarak İsrail'e saldırma girişimleri, dün olduğu gibi büyük bir güçle karşılanacaktır." açıklamasında bulundu