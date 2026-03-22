Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanma kararının arkasında kendi kabinesinden ziyade dış müttefiklerin "yakın markajı" yatıyor.

ABD'nin önde gelen medyasından Bloomberg'in yayımladığı analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, medya devi Rupert Murdoch ve bazı muhafazakar yorumcuların, Trump’ı savaş konusunda ikna etmek için yoğun bir lobi yürüttüğünü iddia ediyor. Özellikle News Corp’un kurucusu Murdoch’ın, Tahran’a operasyon yapılması konusunda Trump ile defalarca doğrudan temas kurduğu belirtiliyor.

KABİNE SUSTU 'YEŞİL IŞIK' YANDI

Trump’ın ilk döneminin aksine, bu kez Beyaz Saray içinde "frenleyici" bir mekanizmanın kalmadığı görülüyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance gibi isimlerin askeri çatışma fikrine mesafeli oldukları bilinse de, hiçbirinin Trump’a doğrudan "hayır" demediği vurgulanıyor. Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın ise Başkan’ın dürtüsel kararlarını dengelemek yerine, sadece seçenekleri sunmakla yetindiği ve sürecin önünü açtığı ifade ediliyor.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu durumu çarpıcı bir ifadeyle özetledi:

"Trump ikinci döneminde, 'Bunu düşündünüz mü?' diyenleri değil, ne isterse 'Evet efendim' diyenleri yanına aldı."

SAVAŞIN BEDELİ: EKONOMİK SARSINTI VE SİYASİ RİSK

Dördüncü haftasına giren İran savaşı, sadece Ortadoğu’yu değil, ABD iç siyasetini de derinden sarsıyor. Trump’ın "yabancı savaşları bitirme" vaadini hiçe sayarak girdiği bu yol enerji maliyetlerini zirveye taşıdı. Cumhuriyetçi stratejistler artan yaşam maliyetlerinin kasım ayındaki ara seçimlerde partiye ağır bir fatura çıkaracağından endişeli.

MAGA CEPHESİNDE ÇATLAK: "BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Trump’ın en sadık destekçileri arasında bile savaş kararı tepkiyle karşılanmış durumda. Tucker Carlson ve Steve Bannon gibi "Önce Amerika" akımının sembol isimleri operasyonu sert dille eleştirirken, halkın büyük çoğunluğunun çatışmaya karşı olduğu görülüyor.

Yönetim içindeki ilk somut çatlak ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in istifasıyla geldi. Kent, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelecek nesilleri Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan bir savaşta ölmeye göndermeyi destekleyemem" diyerek görevinden ayrıldı.

TRUMP: "İKİNCİ DÖNEMİMDE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜM"

Eleştirilere ve ekonomik baskılara rağmen geri adım atmayan Trump ise ekibinin sadakatinden memnun. İlk döneminde Jim Mattis gibi isimlerle yaşadığı görüş ayrılıklarını geride bıraktığını ima eden Trump, Beyaz Saray’da yaptığı son açıklamada, "İkinci dönemimde çok daha fazla güce sahibim" diyerek "tek adam" vurgusu yaptı.