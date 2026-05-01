Dünya genelinde merkez bankaları, artan jeopolitik gerilimler ve enflasyonist baskılar nedeniyle "güvenli liman" olarak görülen altına yöneliyor. New York Times (NYT) tarafından yayımlanan kapsamlı analize göre bu yıl altın fiyatlarının tarihte ilk kez ons başına 5.000 doları aşmasının arkasındaki en temel nedenlerden biri, gelişmekte olan ekonomilerin devasa talebi oldu. Analizde Türkiye, Polonya, Hindistan ve Çin’in son yılların en büyük altın alıcıları arasında yer aldığı vurgulanıyor.

ORTA DOĞU SAVAŞININ ETKİSİ VE KRİTİK VARLIK ALTIN

Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel finans sisteminde yarattığı şok dalgaları, merkez bankalarının kriz anlarında neden altına sığındığını bir kez daha kanıtladı. Dünya Altın Konseyi verilerine dayandırılan analize göre, çatışmaların başladığı şubat ayı sonundan bu yana Çin, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Özbekistan rezervlerine altın eklemeye devam etti.

NYT’ye konuşan Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, Orta Doğu’daki istikrarsızlığın küresel ekonominin tanımlayıcı bir özelliği haline geldiğini belirterek, "Döviz rezervlerini çeşitlendirmenin önemi ve altının stratejik bir varlık olarak rolü bu süreçte pekişmiştir" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLARA KARŞI KALKAN

Altın, enflasyon yükseldiğinde sadece bir değer koruma aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel bir varlık olması nedeniyle uluslararası yaptırımlara karşı bir koruma sağlıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batılı ülkelerin Rusya’nın dolar ve euro cinsinden rezervlerini dondurması, birçok ülke için dönüm noktası oldu. Altın, herhangi bir para birimine veya ülkeye bağlı olmadığı için "sistemin dışında" bir güvence sunuyor.

TÜRKİYE'NİN ALTIN REZERVLERİNDEKİ HAREKETLİLİK

Analizde Türkiye'nin ekonomik görünümüne ve altın rezervlerini kullanım şekline de özel bir yer ayrıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine atıfta bulunulan haberde, Türkiye’nin şubat ayındaki bölgesel gerilimlerin ardından rezervlerinden yaklaşık 120 ton altın sattığı veya swap yaptığı belirtildi.

New York Times, Türkiye’nin bu hamlesini şu şekilde değerlendirdi:

"Satışlar, enflasyon endişeleri ve ekonomik görünümle ilgili kaygılar arasında hızla değer kaybeden Türk lirasını desteklemek amacıyla yapıldı. Genel olarak merkez bankaları, ithalat fiyatlarını yükselten ve enflasyonu kötüleştiren zayıf para birimlerinden kaçınmak için bu tür adımlar atıyor."

ESKİ MODA BİR YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ

1970’lerden bu yana küresel para sisteminde bir çıpa olarak kullanılmayan altın, uzun yıllar "modası geçmiş" ve lojistik açıdan zahmetli bir yatırım olarak görülüyordu. Ancak NYT'nin analizine göre, günümüzün parçalı jeopolitik yapısında altın, ülkelerin ekonomik özerkliklerini korumaları için vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Merkez bankası yöneticileri arasında yapılan bir ankete göre, bankaların üçte birinden fazlası önümüzdeki yıl altın varlıklarını artırmayı planlıyor. Analistler, piyasadaki dalgalanmalara rağmen merkez bankalarının altın piyasasında talebin ana sütunu olmaya devam edeceği görüşünde birleşiyor.