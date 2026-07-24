ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar, Körfez bölgesindeki tansiyonu da yükseltti. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misilleme saldırılarının kapsamını genişlettiği iddia edilirken, bölgedeki ABD üsleri ve bazı stratejik noktaların hedef alındığı bildiriliyor.

Gerilimin tırmandığı bir dönemde ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Bahreyn ve Kuveyt'in İran'a yönelik gizli hava operasyonları düzenlediğini ileri sürdü.

"İHA VE FÜZE TESİSLERİ HEDEF ALINDI" İDDİASI

Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bahreyn ve Kuveyt'in İran'ın saldırılarına karşılık olarak savaş uçaklarını gizli operasyonlarda kullandığı öne sürüldü.

İddialara göre düzenlenen hava saldırılarında İran'a ait askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı depoları ve füze sistemlerinin bulunduğu noktalar hedef alındı.

Haberde, Kuveyt ve Bahreyn yönetimlerinin söz konusu iddialarla ilgili yöneltilen yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi.

Her iki ülkenin de topraklarında ABD'ye ait askeri üsler bulunurken, Körfez ülkeleri daha önce yaptıkları açıklamalarda İran kaynaklı olduğu belirtilen hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin kullanıldığını duyurmuştu.

KÖRFEZ'DE KRİTİK NOKTALAR HEDEFTE

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden sıcak çatışmaya dönüşmesi, Körfez ülkelerini de güvenlik açısından daha hassas bir konuma getirdi.

İran'ın misilleme kapsamında bölgede bulunan ABD askeri üslerini hedef aldığı, bunun yanı sıra elektrik santralleri ve stratejik altyapı noktalarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Saldırılarda füze ve insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtilirken, Tahran yönetiminin ABD'nin bölgedeki operasyonlarına karşılık vermeye devam edeceği mesajını verdiği aktarılıyor.

Karşılıklı saldırıların kapsamının genişlemesi, çatışmanın ABD ve İran sınırlarını aşarak bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişelerini artırıyor.

Bahreyn ve Kuveyt'in İran'a gizli saldırılar düzenlediği yönündeki iddiaların doğrulanması halinde, Körfez'deki ülkelerin çatışmaya doğrudan dahil olma ihtimali de gündeme gelecek. Bölgedeki gelişmeler, özellikle Körfez ülkelerinin güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji ve ticaret trafiği açısından yakından takip ediliyor.