ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığı ile bilinen FOX News, iki kaynağa dayandırarak ABD Başkanı’nın Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını tamamlamak konusunda yardımcı olma niyetinde olduğunu belirtti.

Haberde ayrıca Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemini etkisiz hale getirme konusunda anlaşmaya varması durumunda, Beyaz Saray’ın F-35 uçaklarının satışına da açık olduğu belirtildi.

İsimleri belirtilmeyen iki kaynak anlaşmanın, S-400 sisteminin kullanılamaz hale getirilmesi veya İncirlik Üssü’ne taşınması gibi seçenekleri içerebileceğini ifade etti.

FOX News’e göre Beyaz Saray'daki Trump ekibi, Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlara tabi tutulmadan Türkiye’ye nasıl satış yapılabileceğine, Türkiye’nin CAATSA'yı ihlal ettiği sonucuna varılmasını önlemenin yollarına odaklanan yasal ve teknik analiz hazırlanmasını istedi. ABD Kongresi, geçen yıl Türkiye'ye 40 adet F-16 ve Türkiye’nin mevcut filosundaki 79 adet F-16’nın modernizasyon kitlerini içeren 23 milyar dolarlık satışı onaylamıştı. Ancak Türkiye Savunma Bakanlığı ile F-16 üreticisi Lockheed Martin arasındaki müzakereler halen devam ediyor.

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü telefonla görüşmüştü. Önceki gün ABD, Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz satın almasına izin veren Gazprombank muafiyetini mayıs ayına kadar uzatmayı kabul etti.