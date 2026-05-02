ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve küresel enerji krizinin gölgesinde, NATO müttefiki Almanya ile yaşanan siyasi gerilimi askeri bir karara dönüştürdü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD önümüzdeki 6 ila 12 ay içerisinde Almanya’da konuşlu yaklaşık 36 bin askerinden 5 binini çekme kararı aldı. Bu hamle, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaş stratejisini eleştirmesi ve Washington’ın bu süreçte "aşağılandığını" ifade etmesinin hemen ardından geldi. Trump, Merz’in savaş konusundaki isteksiz tavrını sert dille eleştirerek daha önce dile getirdiği asker çekme tehdidini resmen yürürlüğe koymuş oldu.

KARAR ALMANYA'DAKİ ASKERİ VARLIĞIN YÜZDE 14'ÜNÜ ETKİLEDİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu kararın Avrupa’daki kuvvet yapısının harekat ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi sonucu alındığını belirtirken, bu adım Almanya’daki Amerikan askeri varlığının yaklaşık yüzde 14’lük bir kısmını etkiliyor.

Avrupa ve Afrika komutanlıklarının karargâhlarına, stratejik öneme sahip Ramstein Hava Üssü’ne ve nükleer füze tesislerine ev sahipliği yapan Almanya, ABD’nin denizaşırı operasyonları için hayati bir merkez olma özelliğini koruyor.

Ancak 28 Şubat’ta Tahran’a yönelik saldırılarla başlayan savaşta Berlin’in destek vermeyi reddetmesi, iki müttefik arasındaki çatlağı derinleştirmiş durumda.

DEMOKRATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Trump’ın bu hamlesi ABD Kongresi’nde, özellikle Demokrat kanatta sert tepkiyle karşılandı. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Jack Reed, çekilme kararını "pervasız bir adım" olarak nitelendirerek, ABD’nin müttefiklerine olan bağlılığının "başkanın ruh haline" endekslenmesinin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini savundu.

Washington’ın "Avrupa kendi güvenliğini kendi sağlamalı" yönündeki baskısı devam ederken, 5 bin askerin çekilmesiyle başlayacak sürecin NATO’nun gelecekteki yapısını nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.