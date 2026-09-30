ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde teknoloji ve yapay zeka sektöründen temsilcilerle bir araya geldiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'DURUMLARI ÇOK KÖTÜ'

İran konusunda yöneltilen sorular üzerine konuşan Trump, Tahran’ın “iyi durumda olmadığını” savundu. İran’ın pes etme ya da taviz verme aşamasında olup olmadığı sorusuna ise, “Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama sonunda pes edecekler. Ancak durumları çok kötü” yanıtını verdi.

KUZEY KORE SORUSUNA YANIT

Trump’a ayrıca ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer silah sahibi olmasına neden müdahale etmediği soruldu. ABD Başkanı bu soruya, “Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman başka biri başkandı ve onlar onu durdurabilirdi” sözleriyle karşılık verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkisine de değinen Trump,“Onun sevdiği tek kişi ben sayılırım ve ben de onu seviyorum” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump, gazetecilerin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol taşımacılığına ilişkin sorusu üzerine de son günlerde önemli miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını söyledi.

ABD Başkanı, “Biliyorsunuz, son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı’ndan tarihin herhangi bir döneminde elde edilenden daha fazla petrol çıkardık” ifadelerini kullandı.