Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup ve JPMorgan Chase’in yöneticileri, para politikasına siyasi müdahalenin yalnızca ABD ekonomisi üzerinde değil, küresel finansal sistem üzerinde de ciddi riskler yaratacağı konusunda ortak uyarıda bulundu.

Toplamda 12 trilyon doları aşan bankacılık varlığını temsil eden dört CEO, yaptıkları açıklamada, “Para politikasının siyasetten etkilenmesi hem piyasa istikrarını bozar hem de uluslararası güveni sarsar” mesajını verdi.

İşte bankacılık devlerinin CEO'larından mesajları:

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, CNBC’ye yaptığı açıklamada bağımsızlığa vurgu yaparak "Merkez bankasının bağımsızlığı, Fed'in bağımsızlığı çok önemli ve bunu korumak için mücadele etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bank of America CEO’su Brian Moynihan da benzer şekilde, istikrarlı ve bağımsız bir Fed’in “ABD gibi büyük bir küresel ekonominin işleyişi için kritik önemde” olduğunu dile getirdi.

Citigroup CEO’su Jane Fraser ise Fed’in güvenilirliğinin doğrudan bağımsızlığına bağlı olduğuna dikkat çeken Fraser, bunun ABD’nin küresel rekabet gücü ve sermaye piyasalarının sağlığı açısından gerekli olduğunu belirtti.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ise “Fed ile oynamak olumsuz sonuçlar doğurabilir” diyerek siyasi müdahalenin risklerine dikkat çekti.