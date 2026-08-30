Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD operasyonunun ardından aylar sonra ortaya çıkan yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı.

Maduro’nun sosyal medya hesabından yayımladığı iki kareden ilkinde gri eşofman takımı ve beyaz spor ayakkabılarla kameraya poz verdiği görülüyor. İkinci fotoğrafta ise gözlüğünü eline alan Maduro’nun kameraya gülümsediği ve zafer işareti yaptığı dikkat çekiyor.

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Fotoğrafları “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi” notuyla paylaşan Maduro, kendisine destek verenlere mesaj gönderdi.

Maduro, paylaşımında kendisi ve eşi Cilia Flores’in güçlü ve umutlu olduğunu belirterek, “Bilmenizi istiyorum ki biz dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu” ifadelerini kullandı.

Venezuela’nın geleceğine ilişkin de mesaj veren Maduro, paylaşımının sonunda “Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Tanrı bizimle. Tanrı sağlayacak. Venezuela yeniden doğacak” ifadelerine yer verdi.

ABD OPERASYONUYLA ALIKONULMUŞTU

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta patlama ve uçak sesleri duyulmasının ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro’ya karşı büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Venezuela Devlet Başkanı ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD yönetimi tarafından Maduro hakkında uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye yönelik silah suçları dahil çeşitli suçlamalar yöneltilmişti.