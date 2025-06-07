ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü bildirdi. Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Öğleden sonrayı Beyaz Saray'da Başkan Trump ve Marco Rubio ile Türkiye ve Suriye ile ilgili olan Orta Doğu meselelerini görüşerek geçirdim. Size temin ederim ki, Başkan'ın vizyonu ve Bakan’ın uygulama yeteneği sadece umut verici değil, aynı zamanda başarılabilir nitelikte."