ABD/İsrail ve İran arasındaki yeni körfez savaşına, Ukrayna savaşından beri her muharabeye damgasını vuran İran'ın 'Şehit 136' tipi kamikaze İHA'ları damga vurdu.

Rusya'nın İran'la olan bağlantılarıyla Ukrayna savaşına taşınan bu İHA'lar, Ukraynalıların da kabusu olmuştu ancak Ukraynalılar bu İHA'lara karşı savunma geliştirmeyi başardı.

ABD ise İran yapımı kamikaze İHA'sına hazırlıksız yakalandı. ABD, sürü halinde ABD varlıkları üzerinde terör estiren İHA'lara yanıt veremdi.

Son derece ucuz bir maliyeti olan ve günde yüzlercesi büyük bir hızla üretilebilen bu İHA'lar Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin korkulu rüyası olurken ABD'nin milyarlarca dolar harcadığı Körfez ülkelerindeki üslerinde büyük hasara yol açtı.

Hal böyle olunca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hor gören ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna teknolojisine muhtaç kaldı. Ukraynalı İHA savunma ekibi, Orta Doğu'ya doğru yola çıktı.

UKRAYNA'YA MUHTAÇ KALDILAR

İran binlercesini ürettiği İHA'lar sürüler halinde hedeflere saldırarak hava savunma sistemlerini aşıyor. 125 kilo savaş başlığı taşıyabilen bir İHA bile büyük bir tahribat yaratmaya yetiyor.

Kuveyt'te ise yine bu İHA'lar hava üssündeki pistleri imha ederek uçakların kalkmasını engellemişti. İHA patlamaları da son açıklamaya göre 6 ABD askerinin ölümüne sebep oldu.

Bu kadar zaiyat verilmesinde bir sebep de, ABD'nin kibri oldu. Zira ABD'li yetkiler hor gördüğü Ukrayna'yı dinleseydi İHA'lara karşı bir savunması olabilirdi.

Axios'un haberine göre ABD, İran savaşından haftalar önce Ukraynalı heyetlerle milyon dolarlık bir İHA savunma anlaşması için masaya oturdu. Ancak ABD'li yetkililer anlaşmayı gereksiz gördü.

Ukrayna, İran'ın Şehit 136 tipi İHA'larının aynısı olan Rus yapımı 'Geran-2' İHA'larına karşı 4 yıldır savaşıyordu. Ukrayna bu İHA'lara karşı başarılı savunma sistemleri geliştirdi, ancak ABD'yi ikna edemedi.

Şimdiyse ABD, Ukrayna sistemlerine ihtiyaç duyduğu için Ukrayna ile masaya oturuyor. Suudi Arabistan ve BAE'de Ukrayna İHA savunma ekiplerini ülkelerine çağırdı.

ABD, İRAN DİZAYNINI ÇALDI

ABD'nin başına bela olan Şehit 136 tipi İHA'lar, savaş başlığı, uçuş bilgisayarı, GPS navigasyon sistemi ve içten yanmalı pervaneli bir motordan oluşuyor.

Kalkışa yardım eden turbojet sistemleriyle havalanan ve rampalardan fırlatılabilen İHA'lar denizden ve karadan fırlatılabiliyor.

Öyle ki Ukrayna savaşında bu İHA'lar daha küçük İHA'lar için uçan fırlatma platformu görevi bile yapabiliyor.

İHA'lar, ucuz ve kolay manevra yapabilir küçük uçaklar gibi çalışyor ancak hedeflerine dalış yapıp çarptıkları yerde patlayarak büyük hasara yol açıyorlar.

İHA'lar, sadece GPS değil aynı zamanda SIM kartları ve Starlink teknolojisi kullanarak da hedeflerine giden mesafeyi hesaplayabiliyor, savunma sistemlerinden kaçabiliyor.

ABD Başkanı Trump bu İHA sistemlerinden o kadar etkilendi ki, ABD mühendislere "aynısı yapmaları" yönünde talimat verdi.

Kısa bir ARGE döneminin ardından ABD mühendisler, LUCAS isimli Şehit 136 Kamikaze İHA'sının kopyasını kamuoyuna sundu.

CENTCOM komutanı Bradford Cooper "İran İHA'sına ABD etiketi yapıştırdık" diyerek İran teknolojisini orduları için uyarladıklarını açıkça söyledi.