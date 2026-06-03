ABD'nin stratejik petrol rezervleri son 46 yılın en düşük seviyesine indi. İran'a karşı başlatılan savaşın ardından küresel enerji piyasalarını dengelemek isteyen ABD hükümeti stokları 1980'lerden bu yana en düşük seviyeye indi.

Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre 22 Mayıs ile biten haftada Stratejik Petrol Rezervi 365,1 milyon varile geriledi.

Bir önceki hafta bu miktar 374,2 milyon varil düzeyindeydi. Çatışmaların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana rezervlerden 50 milyon varilden fazla petrol çekildi.

Bu durum stokları Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyeye getirdi. GasBuddy analisti Patrick De Haan mevcut tüketim hızıyla rezervlerin birkaç gün içinde Ağustos 1983 seviyelerine düşeceğini öngörüyor. O dönemde rezervler henüz ilk doldurulma aşamasındaydı.

STRATEJİK PETROL REZERVi NEDİR?

Stratejik Petrol Rezervi 1973 Petrol Krizinin ardından ABD ekonomisini korumak amacıyla 1975 yılında Başkan Gerald Ford tarafından kuruldu.

Texas ve Louisiana kıyılarındaki yeraltı tesislerinde bulunan bu stoklar enerji arzında yaşanan büyük kesintilerde piyasaya petrol sağlamak için acil bir araç olarak kullanılıyor.

Rezervler geçmişte 1991'deki Çöl Fırtınası Operasyonunda ve 2005'teki Katrina Kasırgasından sonra devreye sokuldu.

Ayrıca Libya iç savaşı ile 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında da piyasayı dengelemek için kullanıldı.

Ukrayna krizi döneminde Başkan Joe Biden yönetiminde yapılan 180 milyon varillik çekim rezerv tarihinin en büyük tüketimi olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetçiler ve Donald Trump bu adımı petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik nafile bir çaba olarak nitelendirmişti.

TRUMP BİR SÖZÜNDEN DAHA DÖNDÜ

Mevcut durum Başkan Donald Trump'ın geçmişteki vaatleri ve eleştirileriyle çelişiyor. Trump 2025 yılındaki başkanlık yemin töreninde ülkenin stratejik petrol rezervlerini en üst seviyeye çıkarma sözü vermişti.

Geçmişte ise eski Başkan Joe Biden'ı 2022 enerji krizinde stokları sorumsuzca tüketmekle suçlamıştı.

Trump 2024 seçim kampanyasını başlatırken "Benim doldurduğum stratejik ulusal rezervler seçimlerden hemen önce benzin fiyatlarını düşük tutmak amacıyla adeta tamamen tüketildi" dedi.