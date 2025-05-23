The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD’nin en büyük bankaları, kripto para sektöründen gelen artan rekabete karşı koymak amacıyla ortak bir stablecoin çıkarıp çıkarmamayı değerlendiriyor.

BÜYÜK TİCARİ BANKALAR VAR

Konuya yakın kaynaklara göre, şu ana kadar yapılan görüşmeler JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve diğer büyük ticari bankaların ortak sahip olduğu şirketleri kapsıyor.

Ancak nihai bir karar, stablecoin’ler ve ilgili dijital varlıklar konusunda yürürlükte olan yasa tasarılarının gidişatına ve bankaların böyle bir dijital para birimine yeterli talep olup olmayacağına ilişkin değerlendirmelerine bağlı olacak

STABLECOIN NEDİR?

Stabil kripto paralar, fiyatı bir kripto para birimine, itibari paraya veya borsada işlem gören emtialara sabitlenmek üzere tasarlandığı kripto para birimleridir.