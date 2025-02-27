Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Trump tarafından 'ayrımcı' olarak tasvir edilen toprak politikası ve Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde (UCM) İsrail aleyhine açtığı soykırım davası nedeniyle ABD ile yaşadığı anlaşmazlığı çözmek için Başkan Donald Trump ile bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Ramaphosa, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın Johannesburg’daki konferansında konuştu. ABD'nin Güney Afrika'ya olan yardımlarını kesen başkanlık kararnamesinin ardından Ramaphosa, durumu yatıştırmayı hedeflediğini belirtti ancak uzun vadede Washington’a giderek ilişkileri onarmak istediğini ifade etti.

HEDEF, 'İYİ GEÇİNMEK'

Trump, bu ay yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Güney Afrika'ya yönelik mali yardımları kesti. Beyaz Saray, bu kararın ülkenin toprak reformuna yaklaşımı ve UCM'deki dava nedeniyle alındığını duyurdu.

Trump, Güney Afrika'nın, Washington’un yakın müttefiki İsrail aleyhine adım atmasının ABD ile ilişkilerde sorun yarattığını vurguladı.

Ramaphosa ise ülkesinin ABD ile ticaret, diplomasi ve siyasi meseleleri kapsayan anlamlı bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Afrikalı lider, "Hesap vermek için ziyaret gerçekleştirmek istemiyoruz. ABD ile çok çeşitli konularda anlamlı bir anlaşma yapmak istiyoruz. Başkan Trump ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyorum" diye konuştu.

Ramaphosa, nasıl bir anlaşma yapmak istediğine dair ayrıntı vermedi ancak bunun yalnızca bir açıklama yapmaktan daha fazlası olması gerektiğini belirtti.

ASIL KORKU TİCARİ DARBE

Güney Afrika, ABD'den büyük ölçekli mali yardımlar almıyor fakat bazı yetkililer, ülkenin ABD'nin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında sahip olduğu tercihli ticaret statüsünün risk altında olabileceğinden endişe ediyor. Trump yönetiminin, bu statüyü gözden geçirebileceği yönünde işaretler verdiği belirtiliyor.

Güney Afrika, küresel jeopolitik çatışmalarda kendisini tarafsız bir aktör olarak konumlandırmaya çalışıyor ve çıkarlarını ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerden birine sıkı sıkıya bağlamamaya özen gösteriyor.

Ancak Trump, UCM'deki davayı Güney Afrika’nın Washington ve müttefiklerine karşı tutum sergilediğinin bir kanıtı olarak gösteriyor.