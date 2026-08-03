Küba'da ulusal elektrik şebekesi pazar günü tamamen çökerek ülke genelinde yeni bir elektrik kesintisine yol açtı.

Devlet enerji şirketi UNE tarafından yapılan açıklamada, ulusal elektrik sisteminde tam bir kopma meydana geldiği ve başkent Havana da dahil olmak üzere tüm ülkenin aniden karanlığa gömüldüğü belirtildi.

Kesintinin yaşandığı anlarda Havana'da yaz sıcağından korunmak için dışarıda oturan bölge sakinlerinin duruma tepki gösterdi.

HALK KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Eskiyen ekipmanlar ve enerji santrallerine düzenli yakıt sevkiyatını durduran ABD enerji ambargosu nedeniyle Küba'da uzun süredir dönüşümlü elektrik kesintileri uygulanıyor.

Ülkenin batı bölgesinin sadece 24 saat önce karanlıkta kalmasının ardından yaşanan bu son olay, elektrik şebekesindeki toplam çökmeler dizisine bir yenisini ekledi.

Elektrik kesintileri günlük yaşamı neredeyse imkansız hale getirirken, her kesinti su kaynaklarının azalmasına ve tavan vantilatörlerinin durmasına yol açıyor.

Aylardır süren kriz ortamında, kesintilerden en çok etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar çöp yığınlarını ateşe vererek veya tencerelere vurarak tepkilerini dile getiriyor.

Enerji Bakanlığı ise şebekeyi yeniden aktif hale getirme protokollerinin yürürlükte olduğunu açıkladı.

ABD'NİN 'YOKSUN BIRAKMA' POLİTİKASI

Washington yönetimi, mart ayında 100 bin ton ham petrol taşıyan yalnızca bir Rus tankerinin ülkeye girişine izin verdi. Ancak bu rezervler hızla tükendi.

Petrol ablukası uygulamanın yanı sıra Trump yönetimi Küba devlet şirketlerine yönelik yaptırımları artırmış ve bu durum birçok yabancı firmanın ülkedeki faaliyetlerini askıya almasına neden oldu.

Öte yandan ABD, devrimci lider Fidel Castro'nun kardeşi olan eski Devlet Başkanı Raúl Castro hakkında otuz yıl önce düşürülen iki sivil uçak nedeniyle iddianame hazırlandı.

Havana ile Washington arasındaki görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamazken, Küba yönetimi ekonomiyi canlandırmak amacıyla bir dizi serbest piyasa reformunu hayata geçirdi.