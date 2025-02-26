Trump yönetimi, Çinli şirketlere ait ve Çin tersanelerinde inşa edilen gemilere yönelik ağır ücretler getirmeyi planlıyor.

Yeni teklif, ABD limanlarına uğrayan Çin'e ait veya Çin'de inşa edilmiş üçüncü ülke bayraklı kargo gemilerinden 1 milyon dolar veya daha fazla ücret alınmasını öngörüyor.

Büyük konteyner gemileri genellikle ABD’ye mal taşırken birden fazla limana uğruyor. Eğer teklif kabul edilirse, bu gemiler her liman ziyaretinde ayrı bir ücretle karşılaşacak.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYECEK

Her ne kadar bu yaptırım Çin'e yönelik olsa da, Türkiye dahil olmak üzere bir çok ülkeyi de etkileyecek.

Yeni düzenleme, uygulama detayları konusunda belirsizlikler içeriyor. Çin yapımı gemilere her liman ziyareti için 1 milyon dolar ücret uygulanacağı belirtilse de tonaj bazlı farklı hesaplamalar da gündemde.

Ayrıca, Çin’de üretilmiş ancak Çinli olmayan şirketler tarafından işletilen gemiler de ücrete tabi olacak. Bu durum, yükün Çin'de üretilip üretilmediğine bakılmaksızın geçerli olacak.

Ekonomistler ve sektör temsilcileri, yeni ücretlerin ABD tedarik zinciri üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, nakliye firmaları Meksika ve Kanada limanlarına yönelerek ABD’ye kara taşımacılığıyla mal ulaştırmanın yollarını arayacak.

Dünya Denizcilik Konseyi Başkanı Joe Kramek, önerilen politikaların ABD limanlarında iş kaybına neden olacağını ve tüketici fiyatlarını artıracağını savundu.

ÇİN ELEŞTİRDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı se ABD’nin planını sert bir dille eleştirerek Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Çin Ulusal Gemi İnşa Sanayi Birliği ve Çin Armatörler Birliği daha önce USTR’nin soruşturma sonuçlarını gerçeklerin çarpıtılması olarak nitelendirmişti.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) teklifi, Çin'in uluslararası gemi üretim pazarını haksız şekilde çarpıttığını öne süren bir soruşturma çerçevesinde sundu.

Çin tersaneleri, 1999'da dünya gemi üretiminin yalnızca yüzde 5'ini oluştururken, 2023 itibarıyla bu oran yüzde 50'yi aştı. Bu atılımın, ABD gemi imalat sektörünü sübvanse etme politikasını izlediği belirtildi.

USTR, Çin'in politikalarının ABD’nin denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerinde iş fırsatlarını ve yatırımları baltaladığını vurguladı.

Öneri kamuoyunun görüşüne 24 Mart’a kadar açık olacak. Yönetim, bu politikayı uygulayıp uygulamama konusunda nihai kararını verecek.