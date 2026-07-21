İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İranlı belgeselci Cevam Moguyi ile yaptığı röportajda Türkiye'nin 28 Şubat'ta başlıyan savaştaki rolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştaki ilk planları arasında İran ve Irak'ta faaliyet gösteren PJAK gibi grupları kullanarak İran'da darbe yapmaktı.

Arakçi, verdiği röportajda bu planın Türkiye tarafından engellendiğini ifade etti. Savaşın dördüncü gününde Trump'ın bölgesel Liderlerle görüştüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı şu sözlerle durumu açıkladı:

"Irak Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. 'Kısa süre önce oraya silah gönderdik' demişti, bu silahlar nereye gitti bilmiyorduk.

Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem sayın Mesut Barzani ile hem sayın Talabani ile hem Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile hem hem de Irak Başbakanı ile görüştüm.

Onlara 'Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz, karşılık veririz ve kesinlikle vururuz' dedim.

IKBY yetkilileri ve sayın Sudani bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler." dedi.