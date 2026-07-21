İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İranlı belgeselci Cevam Moguyi ile yaptığı röportajda Türkiye'nin 28 Şubat'ta başlıyan savaştaki rolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştaki ilk planları arasında İran ve Irak'ta faaliyet gösteren PJAK gibi grupları kullanarak İran'da darbe yapmaktı.
Arakçi, verdiği röportajda bu planın Türkiye tarafından engellendiğini ifade etti. Savaşın dördüncü gününde Trump'ın bölgesel Liderlerle görüştüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı şu sözlerle durumu açıkladı:
"Irak Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. 'Kısa süre önce oraya silah gönderdik' demişti, bu silahlar nereye gitti bilmiyorduk.
Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem sayın Mesut Barzani ile hem sayın Talabani ile hem Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile hem hem de Irak Başbakanı ile görüştüm.
Onlara 'Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz, karşılık veririz ve kesinlikle vururuz' dedim.
IKBY yetkilileri ve sayın Sudani bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler." dedi.
Türkiye'nin bu konuda en büyük rolü oynadığını vurgulayan Arakçi, şu sözleri kaydetti:
"Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran’ı direkt devirmeye yönelikti"
ABD'NİN PJAK PLANI
ABD basını The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD ve İsrail istihbarat örgütleri, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde İran hükümetini devirmek için PJAK terör örgütünü temel alan bir plan hazırladı.
Buna göre isyana teşvik edilen halk şehirlerde ayaklanırken, PJAK bu şehirlere ulaşarak halkı silahlandıracak ve İran Devrim Muhafızları karakollarını vuracaktı.
Ancak bu plan, Türkiye istihbaratı ve diplomatik çabalarıyla büyük oranda engellendi.
İddiaya göre Türkiye, silahları ulaştıracak olan PJAK üyelerinin yerlerini İran'a ulaştırdı. Bu esnada ABD'yi bu hamle ile İran'ı hedef almaması yönünde uyardı.
Asıl şaşırtıcı itiraf ise aylar sonra ABD Başkanı'ndan geldi. Başkan, savaşın sırasında 'Kürtlerin İran'a ulaştırılmak üzere verilen silahları kendileri için sakladığını' söyledi.
Başkan, 'Kürtlere son derece kızgınım. Beni hayal kırıklığına uğrattılar' yorumunu yaptı.