ABD'nin Fordow Uranyum Zenginleştirme Tesisi'ne yönelik saldırısının ardından gözler uzman isimlere çevrildi.

Bölgede artan gerilimi ve ABD'nin son saldırısını yorumlayan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, SÖZCÜ TV'de Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni'nin konuğu oldu.

Doç. Dr. Yaycı, ABD'nin saldırısına ilişkin şunları söyledi:

"BU SADECE AMERİKAN DEĞİL BİR İNGİLİZ SALDIRISIDIR"

"İran'ın 5 tane tesisi var. Bunlar Tahran'da Arak'ta Natanz'da Fordow ve Bushehr'de var. Bunların üçüne saldırı geliştirilmiş vaziyette. ABD B-2 uçaklarını Diego Garcia deniz üssüne getiriyor. Bu deniz üssü aslında bir İngiliz Üssü. 40 tane İngiliz, 4 bin ABD askeri var. İran'a yapılan bu saldırı sadece Amerika değil bir İngiliz saldırısıdır aynı zamanda.

Bu uçakların özelliği şu; Fordow 80-90 metre yerin altına gömülü. Burada plütonyum atom bombası söz konusu. Burada sıradan bombalar etkisiz. GBU-57 MOB aynı zamanda kitle imha silahı. B2 uçağı 11 bin kilometre yakıt ikmali yapmadan gidebiliyor. Gitmiş ve gelmiş olmaları muhtemeldir. Bu yaklaşık 4 bin 400 kilometre tutuyor ve bu menzili karşılıyor.

"NİYETİN BELLİ O ZAMAN NEDEN GÖRÜŞME YAPIYORSUN?"

Bir bomba ve iki bomba buradaki tesise zarar vermeye yeterli değil, en az 5-6 bomba atılması lazım. ABD'nin Diego Garcia'ya uçakları naklettiği söyleniyordu. Bu uçakları buraya naklederken niyetin belli o zaman neden görüşme yapıyorsun?

"BÜTÜN DÜNYAYA DERS OLMALIDIR"

7 Ekim 2023 Gazze olaylarının başlaması bunun için çok önemli bir mihenk taşıdır. Biden ve Netenyahu Orta Doğu'da sınırlar yeniden çizilecek, İran rejimi de yıkılacak demişlerdi. Fordow'daki nükleer tesisin özelliği Nükleer Teknoloji'nin Kontrolü Anlaşması'na tabi. İran gelin denetleyin, tesislerim açık diyor. İran denetlemeye açmadı denilen bir tesis değil burası.

Bu barışçıl amaçla yapılan çalışmanın askeri unsurlarla vurulması bütün dünyaya ders olmalıdır.

"RUBİN YAZISINDA AKKUYU'YU İŞARET ETTİ"

Buradaki en büyük tehlikeyi söylüyorum. Michael Rubin'in yazısı var makalesi bundan 5 gün önce yazdı. "İran'dan sonra hedef Türkiye olmalıdır" diyor. Neresi vurulmalıdır diyor biliyor musunuz? Akkuyu Nükleer Santrali. Elektrik üreten santral. Michael Rubin sıradan bir adam değildir, Pentagon'un direktörüdür. Irak'taki koalisyon hükümetinin danışmanıdır. Barzani'nin danışmanıdır. Suriye'deki yapılanmanın içerisinde yer alan bir adamdır.

"ORTADA SİYONİSTAN PROJESİ VAR"

Bu olayı sadece İran bazında düşünmek son derece tehlikelidir. Ortada Siyonistan projesi vardır. Siyonistan projesi İran'ın parçalanması, parçalandı. Suriye'nin parçalanması, parçalandı. İran'ın parçalanması, parçalanıyor. Sonra da Türkiye'nin parçalanmasını gerektiriyor. Şimdi bu Siyonistan projesini de Büyük Kürdistan diye yutturuyorlar."