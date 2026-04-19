İran’a yönelik operasyonlar kapsamında Orta Doğu’da konuşlandırılan ABD donanmasında ciddi bir lojistik kriz baş gösterdi. USS Tripoli ve USS Abraham Lincoln uçak gemilerinde görev yapan binlerce askerin, tedarik zincirinin çökmesi nedeniyle açlık ve düşük moral ile karşı karşıya kaldığı bildirildi.

The Telegraph'ın haberine göre, bir ayı aşkın süredir denizde bulunan ve İran ablukasında aktif rol alan personel, taze gıdanın tükendiğini ve sunulan yemeklerin "yenilemez" durumda olduğunu ifade ediyor.

Gemilerden sızan görüntülerde, askerlere yalnızca bir kaşık et ve tek bir tortilla gibi son derece yetersiz porsiyonların verildiği görülüyor. Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları ve savaşın lojistik etkileri sebebiyle askeri posta hizmetlerinin durdurulması, ailelerin gönderdiği binlerce yardım paketinin depolarda mahsur kalmasına ve krizin derinleşmesine neden oldu.

OPERASYONDAN ÖNCE BİFTEK YİYORLARDI

Yaşanan bu tablo, savaş öncesi dönemle büyük bir tezat oluşturuyor. Denetim raporları, operasyon öncesindeki üç aylık süreçte ordu bütçesinden ıstakoz ve biftek gibi lüks gıdalar için milyonlarca dolar harcandığını ortaya koyarken, mevcut durumda askerlerin temel gıda ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı görüldü.

Uzmanlar, liman ziyareti yapamayan ve ikmal hatları zorlanan donanmada moral seviyesinin tarihin en düşük noktasına gerilediği konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD’nin lojistik kapasitesini sorgulatan bu durum, "dünyanın en güçlü ordusu" imajına gölge düşürürken, aileler ve eski askeri yetkililer personelin içine düştüğü bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendiriyor.