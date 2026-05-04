Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD kuvvetleri tarafından el konulan Touska isimli İran bağlantılı gemideki 22 mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

Bu adım taraflar arasında bir güven artırıcı önlem olarak nitelendirildi. Pakistan yetkilileri bu operasyonun bölgesel barış çabaları kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Mürettebatın güvenli bir şekilde Pakistan’a ulaştırılması iki ülke arasındaki gerginliği azaltma çabası olarak yorumlandı.

Gemi geçen ay Umman Körfezi'ndeki Çabahar Limanı açıklarında ABD güçleri tarafından durdurulmuştu.

ABD yetkilileri geminin İran limanlarına uygulanan ablukayı ihlal etmeye çalıştığını vurguladı. İran tarafı ise bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Gemi mürettebatının yanı sıra altı yolcunun da geçen hafta başka bir bölge ülkesine gönderildiği açıklandı. İran devlet medyası bu yolcuların mürettebat aileleri olduğunu doğruladı.

HÜRMÜZ KİLİDİ HALA AÇILAMADI

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Hawkins operasyonun detaylarını “ABD kuvvetleri M/V Touska gemisindeki 22 mürettebat üyesinin ülkelerine iade edilmek üzere Pakistan'a nakil işlemini tamamladı. Altı yolcu ise geçen hafta ülkelerine iade edilmek üzere bir bölge ülkesine transfer edilmişti. Geçen ay ABD deniz ablukasını ihlal etmeye teşebbüs ederken yakalanan Touska'nın mülkiyeti de şu an orijinal sahiplerine geri devrediliyor" sözleriyle aktardı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi sosyal medya platformu X üzerinden süreci değerlendirdi.

Andrabi “Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir güven artırıcı önlem olarak el konulan İran konteyner gemisi MV Touska'da bulunan yirmi iki mürettebat Pakistan'a tahliye edildi. Dün gece Pakistan'a uçan bu bireyler bugün İranlı yetkililere teslim edilecek. İran gemisi de gerekli onarımların ardından asıl sahiplerine iade edilmek üzere Pakistan kara sularına geri getirilecek. Pakistan bu tür güven artırıcı önlemleri memnuniyetle karşılamaktadır.” diye konuştu.

Bölgedeki deniz trafiği Şubat ayından bu yana büyük bir risk altında bulunuyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'ı bombalamaya başlamasıyla Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattı.

Bu süreçte birçok gemi ateş hattında kaldı veya el konuldu. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin müdahalelerini 'korsanlık' olarak tanımladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre çatışmalar nedeniyle yüzlerce gemi ve yaklaşık 20 bin denizci boğazda mahsur kalmış durumda.