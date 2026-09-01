Polisin aktardığı bilgilere göre Cisneros, elindeki iki bıçakla herhangi bir hedef gözetmeden Piacenti'ye ve 68 yaşındaki bir erkeğe saldırdı. CBS’te yer alan habere göre, saldırganın olay öncesinde mağdurlarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ve taraflar arasında bir tartışma yaşanmadığı ifade edildi.

POLİSLER DÖRT DAKİKA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin Cisneros ile yaklaşık dört dakika konuştuğu ve bıçaklarını bırakmasını istediği belirtildi. Ancak Cisneros'un bu çağrılara uymadığı ve polis memurlarını tehdit ettiği kaydedildi.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch, saldırganın polis memurlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu açıkladı.

Polis ekipleri, Cisneros'u etkisiz hale getirmek için birden fazla kez elektroşok cihazı kullandı. Ancak Taser'ların etkili olmadığı belirtilirken, Cisneros'un elindeki bıçaklarla polislerin üzerine ilerlemeyi sürdürmesi üzerine iki polis memuru silahlarını ateşledi.

Cisneros, polislerin açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

BANK OF AMERICA'DAN AÇIKLAMA

Saldırıda hayatını kaybeden Erin Piacenti'nin Bank of America'da başkan yardımcısı olarak çalıştığı belirtildi. Bankanın sözcüsü John Yiannacopoulos tarafından yapılan açıklamada, Piacenti'nin kaybından dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada Piacenti'nin değerli bir ekip arkadaşı olduğu belirtilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

BIÇAKLANAN DİĞER KİŞİNİN DURUMU STABİL

Saldırıda yaralanan 68 yaşındaki erkeğin ise hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Polis kaynakları, adamın eşiyle birlikte olduğunu ve Brooklyn'de yaşayan oğullarını ziyaret ettikten sonra evlerine döndüklerini aktardı. Saldırı sırasında çiftin evlerine dönüş yolunda olduğu belirtildi.

Yetkililer, saldırgan Cisneros ile bıçaklanan kişiler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını ve saldırıdan önce taraflar arasında tartışma yaşanmadığını ifade etti.

SALDIRGANIN AKIL SAĞLIĞI GEÇMİŞİ VAR

Polis, Cisneros'un daha önce NYPD ile 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan olaylar da dahil olmak üzere belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişinin bulunduğunu açıkladı. Ancak Cisneros'un bu olaylarla bağlantılı olarak daha önce tutuklanmadığı belirtildi.

Saldırının ardından Times Meydanı'nda tedirginlik yaşanırken, bölgedeki turistler ve yerel halk olayın etkisini dile getirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise saldırının polis memurlarının vücut kameraları tarafından kaydedildiğini ve görüntülerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.