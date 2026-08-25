Tayvan'ın Keelung Bölge Savcılığı, ABD'li çip üreticisi Nvidia çalışanlarının da aralarında yer aldığı dokuz kişi hakkında, yüksek düzey yapay zeka sunucularını Çinli müşterilere yasa dışı olarak sattıkları iddiasıyla suçlamada bulundu.

Buna göre Nvidia çalışanları şirketten gizlice son teknoloji çipler elde ederek bu ürünleri Çinli alıcılara sattı.

Savcılar, sanıkların büyük karlar elde etmek amacıyla iş birliği yaptıklarını ve bu durumun Tayvan'ın uluslararası imajına ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

Soruşturmada, Nvidia'nın Tayvan merkezli kıdemli yöneticisi Zhang soyadlı şahsın, şirketin amiral gemisi olan 130 adet B300 sunucusunu içeren planın kilit figürü olduğu aktarıldı.

ÖZEL ÇİPLERİ SATTI

Yapay zeka modellerinin eğitilmesinde yaygın olarak kullanılan ve Nvidia'nın gelişmiş çiplerini barındıran B300 sunucuları, ABD'nin Çin'in ileri düzey yapay zeka geliştirme kapasitesini sınırlama çabaları kapsamında ihracat kontrollerine tabi tutuluyor.

Washington'ın getirdiği kısıtlamalar, fiyatların ikiye ya da üçe katlandığı karlı bir karaborsanın oluşmasına yol açtı.

Savcılık açıklamasına göre Zhang, Super Micro'dan iki kıdemli satış temsilcisi, Tayvanlı bir distribütör ve diğer aracılar, Nvidia ve Super Micro'nun müşteri denetim prosedürlerini atlatmak için iş birliği yaptı.

Toplam 130 sunucudan 74'ünün doğrudan Tayvan'dan ya da Endonezya ve Japonya üzerinden Çinli müşterilere sevk edildiği, kalan 56 sunucunun ise Tayvan gümrük yetkilileri tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Savcılar, Zhang'ın alıcının finansal kaynak yetersizliğini ve alım için kullanılan fonların aslında Çinli bir şirketten geldiğini kasıtlı olarak gizlediğini bildirdi.

5 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, Zhang ve diğer üç sanık için yasaların öngördüğü azami ceza olan beş yıl hapis cezası talep ederken, diğer beş sanık için daha kısa süreli cezalar önerdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Nvidia sözcüsü, "Çalışanlarımız, yürürlükteki tüm yasalara uyumu sağlamak için müşterilerle titizlikle çalışma konusunda tam bir teşvike sahiptir.

Tayvanlı yetkilerin iddiaları mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturmasına yardımcı olmak için onlarla birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

Super Micro tarafından yapılan açıklamada ise "Tayvanlı yetkililerle yapılan iş birliğinin hakkında iddianame düzenlenen kişilerin tutuklanmasını sağladığı" belirtilerek, şirketin "soruşturmanın hedefi olmadığı ve herhangi bir uygunsuzlukla suçlanmadığı" vurgulandı.