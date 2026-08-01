ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Lincoln ilçesinde, ABD'nin gizli silahlarını test ettiği 51. Bölge'de bir hafta önce başlayan Quail Springs yangınında söndürme ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.

Arazi Yönetim Bürosu (BLM) tarafından yapılan açıklamada, 24 Temmuz Cuma günü saat 18.00 sularında başlayan yangının kapladığı alanın yaklaşık 5 hektara kadar gerilediği ve kontrol altına alma oranının yüzde 12'ye yükseldiği bildirildi.

Yangındaki kontrol oranının çarşamba ve perşembe günleri arasında yüzde 0'dan yüzde 12'ye çıkarıldığı belirtildi.

YANGININ SEBEBİ GİZLİ SİLAH MI?

BLM, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının sıcak ve kuru rüzgarlar, engebeli arazi yapısı, yüksek hava sıcaklıkları ve düşük bağıl nem nedeniyle kayda değer bir büyüme yaşadığını açıkladı.

Gelgelelim ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli silahlarını test etmek için kullandığı tesisin yakınındaki yangın, söylentileri de beraberinde getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yangının asıl sebebinin test uçuşu sırasında düşen son teknoloji bir hava aracı olduğunu öne sürdü.

Bazıları ise yangının kontrolsüz bir silah denemesi sonucu oluştuğunu öne sürdü, ancak bu iddiaları destekleyen bir kanıt gösterilmedi.

İTFAİYECİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

BLM tarafından yayınlanan bilgilendirmede yangın hareketliliğinin genel olarak nispeten hafif seyrettiği, ancak yer yer parlamalar ve yayılmalar görüldüğü ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını belirlenen kontrol hatları içinde tutabilmek amacıyla geciktirici maddeler ve itfaiye araçları kullanmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Ekiplerin öncelikli olarak riske açık alanları korumaya ve yangının kuzey, güney ve doğu yönlerindeki yayılımını sınırlandırmaya odaklandığı kaydedildi.

Mevcut durumda 51. Bölge'den herhangi bir tahliye emrinin bulunmadığı ve kamuya açık hiçbir yapının tehdit altında olmadığı vurgulandı.

51. Bölge yakınlarındaki yerleşim yerlerinden Rachel olan kasabasının dumandan etkilenebileceği ancak doğrudan bir tehdit altında bulunmadığı ifade edildi.

Yetkililer, yangının öğleden sonraları artmasının, gece saatlerinde ise azalmasının beklendiğini; ancak yetersiz nem oranı nedeniyle geceleri de aktif kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Las Vegas vadisine benzer şekilde bölgenin perşembeden pazara kadar aşırı sıcaklık uyarısı altında olacağı ve herhangi bir yağış beklenmediği bilgisi paylaşıldı.