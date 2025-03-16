Altın fiyatları, küresel gelişmeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Güvenli liman olarak adlandırılan altın, yatırımcılar, vazgeçemediği yatırım araçları arasından dikkat çeken yükseliş sergiliyor Trump'ın tarifeler, Yemen'e yapılan saldırılar gibi jeopolitik riskler, değerli metaller tarafını güçlendiriyor.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASININ ALTINA ETKİSİ

Do. Dr. Filiz Eryılmaz altını gelecek dönemde nelerin beklediğini, küresel gelişmelerin piyasalara etkilerini Sözcü TV'de anlattı.

Eryılmaz'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Bu savaş ortamında altın fiyatlarında artış beklenebilir. Piyasalar yarın açıldığında hem ons hem de gramda rekorlar olabilir.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları piyasaları rahatsız edebilir. Bu saldırılar olmasaydı bir miktar düzeltmeler olabilirdi. Çarşamba günü de Fed var. Fed, faizi sabit bırakacak ancak karşımızda güçlü bir Fed var, Büyüme, enflasyon ve faiz konusunda yapılacak olan açıklamalar belirsiz olduğu için altına güç verebilir.

Ancak, belirsiz bir Fed'den dolayı yatırımcılar risk almak istemeyebilir bu durumda belki bir miktar gerileme yaşanabilir. Bu noktada önerim şu; Altın daha da yükselecek diyerek elimizdeki yüklü parayla gidip kısa vadede altın almayalım, bence 3 bin doların üzerindeki altının seyrini görmek lazım. Bunun gram altına yansıması 3 bin 500 lira üstü bu seviyenin üstünde bir kaç günlük kapanışı görmek gerekli ki adımlar ona göre atılsın.

Ama bu gelişmelerle altında yükselişler görürsek ons altın 3 bin 60 dolara kadar hızla gidebilir. Ama eğer 2 bin 978 dolar altını görürsek, gramda 3 bin 500 altına inen bir altın varsa bu miktar daha düşüş gelebilir demek. Bu nedenle kenar çekilip beklemekte fayda var.

FED'İN KARARI NE OLACAK?

Fed 19 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği faiz toplantısında faizleri yüzde4,50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Fed en son Aralı 2024'te faizleri 25baz puan indirerek yüzde 4,75'ten yüzde 4.50'ye çekmişti. Yılın ilk faiz toplantısında ise faizleri sabit bırakmaya başlayan Fed, bu kararını 19 Mart'ta da devam ettirmesi bekleniyor.

Ancak karar metninde yer alacak ifadeler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında verilen mesajlar piyasaya yön verebilir. Fed faiz indirmese bile şahin güçlü bir söylem sergileyebilir.